Если все мосты в Киеве закрыты: как добраться на правый и левый берег (карта объездных маршрутов)

При худшем сценарии киевлянам и гостям столицы придется делать огромный крюк

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В случае одновременного закрытия всех автомобильных мостов Киева единственными возможными путями для объезда останутся переправы через Киевскую и Каневскую ГЭС. Данная ситуация является чисто гипотетическим сценарием, ведь уничтожить переправы через Днепр в столице практически нереально.

Тем не менее из-за одновременного повреждения всех мостов может возникнуть подобная необходимость. В таком случае поездка между правым и левым берегами может растянуться на большие расстояния — от 170 до 310 километров, сообщает "Автоцентр"

За пределами Киева работают два основных направления для объезда: северное — через Вышгород и Остер, и южное — через Канев. Воспользоваться ими можно только при условии стабильного проезда через сами гидроузлы и подъездные дороги.

Объездные дороги через Днепр в случае перекрытия всех мостов в Киеве/Инфографика autocentre.ua

Через Вышгород и Остер (северный объезд)

Это ближайшая альтернатива к северу от столицы, однако сам маршрут имеет сложную логистику. Переправа через Киевскую ГЭС расположена в Вышгороде, но добраться до нее с Левого берега напрямую мешает Десна. Водителям придется сначала делать большой крюк через мост в районе города Остер (Черниговская область).

Ориентировочный маршрут: Левобережный Киев — Бровары — Остер (переправа через Десну) — Хотяновка — Киевская ГЭС — Вышгород — правобережный Киев.

Левобережный Киев — Бровары — Остер (переправа через Десну) — Хотяновка — Киевская ГЭС — Вышгород — правобережный Киев. Протяженность: Поездка, например, от Дарницкой площади до центра правого берега составит около 170–190 км. Только отрезок от Броваров до Остра — это порядка 67 км, а от Остра до Вышгорода — еще около 64 км. Остальное километраж добавляет выезд из города и возвращение к центру.

Через Канев (южный объезд)

Следующий автомобильный переход через Днепр находится далеко к югу от Киева — на Каневской ГЭС. Этот путь значительно длиннее, он требует выезда по левому берегу через Борисполь и Переяслав, а после форсирования реки — возвращения в столицу через Ржищев и Обухов.

Ориентировочный маршрут: Левобережный Киев — Борисполь — Переяслав — Липлявое — Каневская ГЭС — Канев — Ржищев — Обухов — правобережный Киев.

Левобережный Киев — Борисполь — Переяслав — Липлявое — Каневская ГЭС — Канев — Ржищев — Обухов — правобережный Киев. Протяженность: Между теми же точками (Дарницкая площадь — центр) расстояние составит около 280–310 км. Для понимания масштаба: только дорога от Киева до Канева через Переяслав занимает около 153 км, а обратный путь от Канева до Обухова через Ржищев — еще примерно 92 км плюс городские развязки.

Дмитрий Снегирев предупредил о возможном опасном сценарии в начале холодов.

Напомним, Россия продолжает бить по киевским мостам, нарушая логистику и пассажирские перевозки. В Верховной Раде рассматривают пять вариантов, чтобы снизить нагрузку на поврежденную инфраструктуру, а власти уже определились с альтернативной переправой через Днепр.