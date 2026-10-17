ТЭЦ готовы, но…: будет ли тепло в Киеве зимой

Даже если исчезает свет, это не значит прекращение производства тепла

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Киевские ТЭЦ в целом готовы к отопительному сезону. Однако в случае интенсивных российских обстрелов некоторые части города все же могут оставаться без тепла зимой.

Об этом в эксклюзивном в комментарии "Телеграфу" рассказали эксперты по вопросам энергетики. По словам специалистов, успешное прохождение отопительного сезона зависит от нескольких факторов.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Киевские ТЭЦ не дают ток: останутся ли киевляне без тепла в морозы

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев не исключает возможности того, что часть Киева может остаться без отопления в сильные морозы. Однако это означает, что будут замерзать целые районы города.

"Такой риск существует. Однако не стоит такой риск отождествлять с неизбежным замерзанием целых районов", — подчеркнул Рябцев.

Он подчеркнул, что самый опасный сценарий возможен только при совпадении трех факторов. В частности:

Значительного повреждения источника тепла;

Долгого отсутствия электропитания для насосов;

Невозможности переключения потребителей на резервный источник тепла.

Он объяснил, чем холоднее температура воздуха будет на улице, тем меньше времени будет на восстановление теплоснабжения. Ведь, если циркуляция горячей воды в трубах надолго остановится, под угрозой окажутся внутридомовые системы трубопроводов.

"Как быстро остынут дома, зависит от температуры воздуха и их утепления. Решающее значение будет иметь возможность поддерживать циркуляцию, оперативно менять схемы теплоснабжения и своевременно защищать сети от замерзания", — подчеркнул Рябцев.

Геннадий Рябцев

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что столичные ТЭЦ в целом готовы к отопительному сезону. Однако стабильность их работы будет зависеть от интенсивности и точности российских обстрелов.

"Они готовы к отопительному сезону, насколько могут быть готовы. Отопление будет работать в нормальном режиме, киевляне получат нормальное тепло. Но, если ударят по отдельным элементам системы, без тепла могут оказаться 2500—3000 домов из 15 тысяч в городе, 11,9 тысяч из которых — многоквартирные", — рассказал эксперт.

Александр Харченко

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие высотные дома теряют тепло первыми во время отключений.