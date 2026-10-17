ТЕЦ готові, але …: чи буде тепло в Києві взимку

Навіть якщо зникає світло, це не значить припинення виробництва тепла

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Київські ТЕЦ в цілому готові до опалювального сезону. Проте, у разі інтенсивних російських обстрілів, деякі частини міста все ж можуть залишатись без тепла взимку.

Про це в ексклюзивному в коментарі "Телеграфу" розповіли експерти в питаннях енергетики. За словами фахівців, успішне проходження опалювального сезону залежить від кількох факторів.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Київські ТЕЦ не дають струм: чи залишаться кияни без тепла в морози

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев не відкидає можливості того, що частина Києва може залишитись без опалення в сильні морози. Проте це значить, що замерзатимуть цілі райони міста.

"Такий ризик існує. Проте не варто такий ризик ототожнювати з неминучим замерзанням цілих районів", — наголосив Рябцев.

Він підкреслив, що найнебезпечніший сценарій можливий лише за збігу трьох чинників. Зокрема:

Значного пошкодження джерела тепла;

Тривалої відсутності електроживлення для насосів;

Неможливості переключення споживачів на резервне джерело тепла.

Він пояснив, чим холодніше температура повітря буде надворі, тим менше часу буде на відновлення теплопостачання. Адже, якщо циркуляція гарячої води в трубах надовго зупиниться, під загрозою опиняться внутрішньобудинкові системи трубопроводів.

"Як швидко охолонуть будинки, залежить від температури повітря та їхнього утеплення. Вирішальне значення матимуть можливість підтримувати циркуляцію, оперативно змінювати схеми теплопостачання й вчасно захищати мережі від замерзання", — підкреслив Рябцев.

Геннадій Рябцев

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що столичні ТЕЦ в цілому готові до опалювального сезону. Проте сталість їхньої роботи залежатиме від інтенсивності та точності російських обстрілів.

"Вони готові до опалювального сезону, наскільки можуть бути готові. Опалення працюватиме в нормальному режимі, кияни отримають нормальне тепло. Але, якщо вдарять по окремих елементах системи, без тепла можуть опинитися 2500—3000 будинків із 15 тисяч у місті, 11,9 тисячі з яких — багатоквартирні", — розповів експерт.

Олександр Харченко

Раніше "Телеграф" розповідав, які висотні будинки втрачають тепло першими під час відключень.