Отопление даже не в топ-3: чего украинцы боятся этой зимой больше всего

Главные риски и опасения перед холодным сезоном во время войны

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С приближением холодов украинцы задумываются о бытовых трудностях, с которыми столкнутся в отопительный сезон во время войны. Их тревожит не только тепло в батареях: опасения охватывают гораздо больше вопросов.

Об этом свидетельствует опрос исследовательской компании Gradus, который оказался в распоряжении "Телеграфа". Ожидание зимы связано с целым рядом угроз.

Какие риски больше всего беспокоят украинцев перед зимой?

В тройку главных опасений вошли:

Длительные отключения электроэнергии – этот риск вызывает наибольшую тревогу: его назвали 69% респондентов.

– этот риск вызывает наибольшую тревогу: его назвали 69% респондентов. Ухудшение ситуации с безопасностью – этот фактор беспокоит 59% опрошенных.

– этот фактор беспокоит 59% опрошенных. Отсутствие воды – перебои с водоснабжением волнуют 58% участников исследования.

Проблемы с отоплением оказались только на четвертом месте: перебои или отключения тепла тревожат 48% украинцев. Повреждение энергетической инфраструктуры беспокоит 45% граждан. Высокие тарифы и нехватка денег на коммунальные услуги тревожат соответственно 37% и 26%.

Как украинцы подготовили жилье к более сложным условиям?

Опрос также показал, насколько жители Украины готовы к возможным трудностям:

Только 11% респондентов живут в помещениях с полностью автономными системами отопления, водоснабжения и электроснабжения.

респондентов живут в помещениях с полностью автономными системами отопления, водоснабжения и электроснабжения. Около 29% горожан подключены к городским сетям, но уже запаслись необходимым оборудованием для временного обогрева, автономного электроснабжения и обеспечения водой.

горожан подключены к городским сетям, но уже запаслись необходимым оборудованием для временного обогрева, автономного электроснабжения и обеспечения водой. Большинство опрошенных – 42% – зависят от централизованных систем и при этом не имеют специального оборудования, чтобы автономно поддерживать бытовые условия.

Результаты опроса

Как сообщал "Телеграф", "Укрэнерго" и подрядчикам будет непросто восстановить поврежденные электроопоры, но это не станет непреодолимой проблемой. Устойчивость электроснабжения зимой будет зависеть от запасов ракет для ПВО и способности сбивать российские баллистические ракеты. Поэтому длительность отключений будет связана и с защитой энергосистемы от факторов риска.