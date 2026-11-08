Киев почувствует зиму? Названы самые холодные дни в ноябре

Дожди в самом большом городе Украины ожидаются только в течение двух дней

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Самым холодным в ноябре 2026 года в Киеве станет период с 21 по 30 число. В конце осени днем температура будет лишь немного выше нуля, а ночью ударят заморозки.

Прогноз для столицы на каждую декаду публикует meteoprog.com. Температура будет постепенно снижаться. Даже во время похолодания большинство дней будут сухими.

Когда в Киеве будет холоднее всего

В третьей декаде ноября ночью прогнозируют от -3 до +2°C, а днем воздух будет прогреваться до +2…+4°C. Среди всех трех декад месяца это самый низкий дневной диапазон.

С 21 по 30 ноября будет преобладать облачная погода. На 21 ноября прогнозируют небольшой дождь и до +4°C днем. Остальные дни этой декады пройдут без осадков.

Как изменится погода перед заморозками

Во второй декаде, с 11 по 20 ноября, ночью будет 0…+5°C, а днем – +4…+8°C. На первые десять дней месяца прогнозировали ночные +2…+5°C и дневные +8…+11°C. Таким образом, дневное тепло заметно ослабнет еще до завершающей декады.

В середине месяца преимущественно будет облачно с прояснениями. На 16 ноября прогнозируют солнечную погоду в течение всего дня. Следующий дождь ожидается 19 ноября: небольшие осадки будут сопровождать пасмурную погоду, а температура днем не превысит +5°C.

Во второй декаде дневная температура в Киеве снизится до +4…+8°C

Когда в Украине обычно начинается предзимье

Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме, сообщает Украинский гидрометеорологический центр в климатической характеристике месяца. Предзимье начинается, когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже +5°C. На большей части страны это обычно происходит в первой декаде ноября, а на северо-востоке и в Карпатах – в конце октября.

Средняя температура ноября в Украине составляет 0–4°C тепла, а на Закарпатье и юге местами достигает 5–9°C. В большинстве областей среднее количество осадков – 35–63 мм. Это климатические показатели месяца. Приведенный выше прогноз описывает, как будут меняться температура и осадки в Киеве в течение отдельных декад.

Как сообщал "Телеграф", в ноябре в Украине будет теплее нормы, а погода напомнит октябрьскую, хотя отдельные дни будут холодными.