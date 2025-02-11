В Кривом Роге прозвучал мощный взрыв: первые подробности (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2176
Местных просят находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги
Во вторник вечером, 11 февраля, в Кривом Роге прозвучал мощный взрыв. По предварительным данным, россияне ударили по городу баллистикой из Крыма.
Об этом сообщают местные Телеграм-каналы. О последствиях удара и о пострадавших пока ничего не известно.
Местные жители публикуют фото большого столба дыма, который поднимается над местом "прилета". По предварительным данным, в городе прозвучал один взрыв.
Воздушные Силы ВСУ в 20.58 предупреждали об угрозе применения баллистического оружия с территории Крыма. Через минуту военные призвали жителей срочно направляться к укрытиям.
На данный момент сообщается об отбое угрозы применения баллистического вооружения из Крыма.
Власти просят мирное население соблюдать меры безопасности и стараться не выходить до отбоя из укрытий.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 8 февраля в Киеве были слышны взрывы. Российский беспилотник пытался пролететь в центр столицы.