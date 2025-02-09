Взрывы на Киевщине, в Одессе и не только: что известно о ночной атаке России на Украину

Враг массировано атаковали страну беспилотниками

В ночь на 9 февраля российские военные атаковали Украину ударными дронами типа "шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога и в некоторых прогремели взрывы.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака началась еще поздним вечером 8 февраля. Ближе к полуночи вражеские дроны были зафиксированы в Черниговской, Сумской, на границе Харьковской и Полтавской областей, Кировоградской области, а также из Херсонской.

В 00:03 воздушная тревога была объявлена в Киеве. В Воздушных силах заявили о приближении БпЛА в направлении столицы с северо-восточного направления.

Где гремели взрывы

Киевская область. В 00:56 в областной военной администрации сообщили, что в области работает ПВО и попросили всех оставаться в безопасных местах. По состоянию на 1:25, силы ПВО сбивали ударные дроны в пригороде Киева. В результате гремели мощные взрывы.

Одесса. В 02:53 в городе раздались звуки взрывов. Силы противовоздушной обороны сбивали вражеские ударные дроны, пишет Думская. В 3:02 был объявлен отбой тревоги в Одесской области, а уже спустя шесть минут военные снова ее объявили тревогу из-за угрозы баллистики. В 03:25 тревогу отменили. За это время взрывов не фиксировалось.

Ровенская область. В мониторинговых Telegram-каналах сообщают, что в 03:35 и 05:34 на территории области гремели взрывы.

Волынская область (Луцк). В 03:16, 03:35 и 04:00, как пишут мониторинги, были слышны взрывы в городе.

Полтавская область. Взрывы гремели в 00:01.

Харьковская область. Взрывы слышали в 00:06.

Николаевская область. Мониторинги пишут, что в 01:12 в Вознесенском районе были слышны звуки взрывов.

Кировоградская и Хмельницкая области. Взрывы раздались в 02:59.

Карта тревог по состоянию на 02:09

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 8 февраля в Киеве были слышны взрывы. Российский беспилотник пытался пролететь в центр столицы.