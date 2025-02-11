У Кривому Розі пролунав потужний вибух: перші подробиці (фото)
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Місцевих просять перебувати в укратії до відбою повітряної тривоги
У вівторок увечері, 11 лютого, у Кривому Розі пролунав сильний вибух. За попередніми даними, росіяни вдарили по місту балістикою з Криму.
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали. Про наслідки удару та про постраждалих поки що нічого не відомо.
Місцеві жителі публікують фото великого стовпа диму, який здіймається над місцем "прильоту". За попередніми даними, у місті пролунав один вибух.
Повітряні Сили ЗСУ о 20.58 попереджали про загрозу застосування балістичної зброї з території Криму. За хвилину військові закликали жителів терміново прямувати до укриттів.
Наразі повідомляється про відбій загрози застосування балістичного озброєння із Криму.
Влада просить мирне населення дотримуватись заходів безпеки і намагатися не виходити з укриттів до відбою.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 8 лютого в Києві були чутні вибухи. Російський безпілотник намагався пролетіти до центру столиці.