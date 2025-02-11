У Кривому Розі пролунав потужний вибух: перші подробиці (фото)

Місцевих просять перебувати в укратії до відбою повітряної тривоги

У вівторок увечері, 11 лютого, у Кривому Розі пролунав сильний вибух. За попередніми даними, росіяни вдарили по місту балістикою з Криму.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали. Про наслідки удару та про постраждалих поки що нічого не відомо.

Місцеві жителі публікують фото великого стовпа диму, який здіймається над місцем "прильоту". За попередніми даними, у місті пролунав один вибух.

Повітряні Сили ЗСУ о 20.58 попереджали про загрозу застосування балістичної зброї з території Криму. За хвилину військові закликали жителів терміново прямувати до укриттів.

Наразі повідомляється про відбій загрози застосування балістичного озброєння із Криму.

Влада просить мирне населення дотримуватись заходів безпеки і намагатися не виходити з укриттів до відбою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 8 лютого в Києві були чутні вибухи. Російський безпілотник намагався пролетіти до центру столиці.