"Доживає останні дні". Брюс Вілліс, Джек Ніколсон, Анні Жірардо та інші кінозірки з деменцією

П’ять знаменитих акторів, яким було діагностовано хворобу Альцгеймера

Здоров'я 70-річного голлівудського актора Брюса Вілліса якому діагностували невиліковне захворювання — лобово-скроневу деменцію, стрімко погіршується. Його дочка Румер розповіла, що батько все частіше не впізнає її, коли жінка приходить у гості. Відомо, що Брюса Вілліса переселили до окремого будинку, де разом із ним 24 години на добу та 7 днів на тиждень перебуває команда медиків та помічників. Сім'я Вілліса розуміє, що зірка доживає останні дні, і вже готується до найгіршого.

"Міцний горішок" — не перша знаменитість, яку вразила хвороба Альцгеймера, як ще називають деменцію. "Телеграф" пропонує згадати інших кінозірок, чия кар’єра і життя закінчилася так само сумно.

Робін Вільямс

Першою кінороллю Робіна Вільямса став морячок Попай

Прогресуюча деменція призвела до самогубства американського актора Робіна Вільямса (ми писали про один з найкращих фільмів за його участю, "Короля-рибалку"). Знаменитому коміку, який зробив вражаючу кар’єру драматичного актора, було лише 63 роки.

У 1970-х він зміг позбутися кокаїнової залежності і кинув пити, але останні кілька років боровся з тяжкою депресією. За словами вдови актора, Робін знав, що вмирає: деменція з тільцями Леві залишала йому в найкращому разі три роки життя. Хоча повноцінним життям це важко назвати: актора мучили галюцинації, провали у пам’яті, проблеми з мовленням і координацією рухів. До депресії додалася параноя, ще один симптом деменції. У результаті Вільямс віддав перевагу самогубству, а не повільному згасанню.

У фільмі "Цього ранку в Нью-Йорку" він зіграв роль людини, якій залишилося жити півтори години. На запитання журналіста, що зробив би сам актор, якби дізнався, що йому залишилося жити 90 хвилин, Робін Вільямс відповів, що просто побув би зі своїми дітьми та дружиною, яка "зробила моє життя дивовижним".

Джек Ніколсон

Сумна іронія: від актора, який прославився ролями безумців, "пішов розум"

Напередодні Нового, 2022-го, року стали відомі причини, через які легендарний Джек Ніколсон от уже 10 років не знімався в кіно, а останніми роками перестав з’являтися на публіці. Точніше, причина одна – цей діагноз.

Тривожні дзвіночки з’являлися і раніше. Так, 2018 року стало відомо, що актор відмовився від головної ролі у голлівудському римейку "Тоні Ердмана", однієї з найкращих німецьких комедій останніх років. Друзі пояснювали таке дивне рішення актора-роботоголіка проблемами з пам’яттю, які нібито виникли у Ніколсона: 80-річний Джек не міг банально запам’ятати свої репліки зі сценарію. Жорстока правда полягала в тому, що кінозірка доживає "сумні останні дні" у своєму особняку в Лос-Анджелесі. Близький друг Ніколсона розповів журналістам, що Джек "більше не виходить з дому", а його син і дочка беруть на себе обов’язки з догляду. Як загальному улюбленцю, Ніколсону надають підтримку всі його сусіди по Голлівудських пагорбах.

"Фізично з ним все гаразд, але його розум пішов. Дуже сумно бачити, що такий суперталановитий актор, як Джек, йде таким чином", — резюмував друг актора.

Анні Жірардо

1960 року Жірардо знялася у своєму найзнаменитішому фільмі "Рокко та його брати"

Один із символів французького кіно Анні Жірардо згасала від деменції останні п’ять років життя. Актриса бравувала своїм віком, заперечуючи пластичну хірургію та скурюючи по кілька пачок міцнючого "Житана" на день. І, звісного, продовжувала зніматися на восьмому десятку в таких провокаційних картинах, як "Піаністка" Міхаеля Ханеке.

Вперше хвороба проявила себе 1998 року, коли Жірардо забула свій текст просто під час вистави. Згодом на дивацтва у поведінці літньої актриси звернула увагу її донька, теж відома актриса Джулія Сальваторі – і наполягла на обстеженні. Після того, як 2006 року Сальваторі та онука Жірардо зробили діагноз актриси надбанням громадськості, вона знялася ще в одному повнометражному фільмі та серіалі. Попри прогресуючу хворобу, Жірардо продовжувала виходити на знімальний майданчик — кажуть, вона перетворювалася, щойно чула команду "Мотор!". Окрім того, розуміючи, що втрачає пам’ять, Жірардо написала книгу спогадів "Ідучи, повертайся".

Але пам’ять залишила Анні Жірардо, на жаль, безповоротно – за словами рідних, останній рік життя, проведений у спеціальній клініці, вона нікого не впізнавала і навіть не пам’ятала, що була кінозіркою.

Рональд Рейган

Роль президента США стала головною для актора Рейгана

Після того, як кіноактор і 40-й президент США Рональд Рейган, який пережив у свої 83 роки п’ять онкологічних операцій, повідомив громадськості про свій діагноз, йому пощастило прожити з деменцією ще десятиріччя. Щоправда, лихі язики стверджували, що у Рейгана перші ознаки хвороби спостерігалися ще під час президентської каденції.

Попри те, що хвороба з роками посилювалася, Рейган продовжував вести активний спосіб життя. До того, як 89-річний екс-президент зламав стегно, він щодня гуляв у парку, грав у гольф, засмагав на пляжі і навіть ходив до свого офісу.

Хвороба такої заможної і могутньої людини, як Рейган, виявилася на благо багатьом іншим американцям, які страждають від деменції. У той час, як президент повністю проігнорував епідемію СНІДу (Рейган визнав цю проблему лише 1986 року, коли понад 20 млн американських громадян встигли померти від "чуми ХХ століття"), до власної деменції він поставився з усією серйозністю. Так, 1995 року при Альцгеймерівській асоціації було засновано Дослідницький інститут імені Рональда та Ненсі Рейган, куди сім’я пожертвувала чималі кошти.

Шон Коннері

До появи на екранах Деніела Крейга Коннері залишався неперевершеним агентом 007

Коли перший (і, на думку багатьох фанатів Бондіани, найкращий) виконавець ролі Джеймса Бонда — Шон Коннері помер 30 жовтня 2020 року, його вдова Мішелін Рокбрюн розповіла правду про останні два роки життя актора. За її словами, хвороба сягнула тієї стадії, коли Коннері вже не міг спілкуватися з близькими, він був змучений і хотів лише одного — "вислизнути без зайвої метушні". Доля виявилася прихильною до актора: він помер уві сні.

Моряк, професійний бодібілдер (третє місце на конкурсі "Містер Всесвіт"-1953), володар першого дану з кіокушинкай-карате і пристрасний гравець у гольф, Коннері відзначався богатирським здоров’ям. Лише у 79-річному віці він уперше поскаржився на проблеми із серцем – що не заважало йому залишатися знавцем гарного віскі і тонких вин. Однак перед деменцією беззахисні усі. Останні роки життя Шон Коннері провів на Багамських островах, де мав свій будинок у Нассау.

Після його смерті вдова, з якою актор прожив 45 років, передала 1 млн доларів фонду, що надає підтримку страждаючим від хвороби Альцгеймера.

