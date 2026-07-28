Летел из России: над Киевом засекли загадочный самолет, что это могло значить (карта)

Рейс завершился успешно в пункте назначения

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В небе над Украиной продолжают фиксировать "загадочные" случаи с самолетами. Очередной маяк пассажирского борта засекли в небе над столицей.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса airnavradar. Его системы зафиксировали сигнал летательного аппарата, который якобы нарушил воздушное пространство Украины и пролетел над Киевом.

Речь идет о пассажирском борте Airbus A320, который принадлежит российской авиакомпании "Россия". Он выполнял рейс Санкт-Петербург-Стамбул, однако в какой-то момент его маяк начал отображаться над территорией нашей страны.

Самолет над Украиной

Самолет над Украиной

Примечательно, что, несмотря на странности, рейс завершился успешно в пункте назначения.

Могло ли не быть самолета?

Стоит отметить, что на данный момент воздушное пространство над нашей страной официально закрыто из-за боевых действий. Поэтому, можно предположить, что в данном случае речь может идти о сбое в системы мониторинга.

К слову, случаи с "глюками" радаров во время войны далеко не редки. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук ранее объяснял так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Черкасский аэропорт готов возобновить работу.