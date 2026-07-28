Иран после угроз Украине переключился на жену Трампа: видео "заговора" слили в сеть

Тегеран продолжает информационную кампанию против США

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Иран продолжает сыпать угрозами. На этот раз на прицел Тегерана попали Мелания и Бэррон Трампы, жена и сын президента США Дональда Трампа.

В сети появилось видео, на котором обсуждается заговор против супруги и младшего сына главы Белого Дома. Ролик был опубликован информационным агентством, известным своими тесными связями с Армией Корпуса стражей исламской революции, сообщает irishstar.

На кадрах неизвестный на фарси дает экстремистам указания о том, "как" и "где" атаковать первую леди США, подчеркивая ее "слабости" для потенциальных террористов. Ролик заканчивается угрозой для сына Трампа: "Бэррон, жди нас".

A terrorist news agency in Iran posted this vile, disgusting video threatening Melania Trump & Barron Trump.

Enough is enough. 😡@realDonaldTrump @JDVance @PeteHegseth pic.twitter.com/5zK5cT1gne — Regina Marie 🇺🇸 (@Regina10271) July 28, 2026

В Иране угрожают Мелании Трамп/Фото: screenshot

На видео показаны Дональд и Мелания Трамп, где указаны их кодовые имена и процедуры Секретной службы по обеспечению безопасности маршрутов во время движения кортежа. Закадровый голос утверждает, что "документы, использованные в этом видео, являются результатом извлечения информации из нескольких анонимных сетей безопасности и спутниковых снимков", хотя большая часть материала посвящена повседневной жизни Мелании и в основном взята из легкодоступных источников.

В видео показали кортеж Мелании Трамп, которая поехала за покупками/Фото: screenshot

Неизвестный заявил, что "любовь мисс Трамп к моде" является ее слабым местом. Он также описал план отравления Мелании, который могли бы осуществить "борцы за свободу", имеющие доступ к местам (люксовые магазины), куда регулярно приезжает жена Трампа.

Злоумышленникам предложили сыграть на любви Мелании Трамп к люксовым брендам/Фото: screenshot

Секретная служба США в комментарии The Mirror заявила, что осведомлена о данном видео. Идет расследование.

Отметим, после начало войны США и Израиля с Ираном Тегеран регулярно пугает Штаты. На мостах и ​​других объектах инфраструктуры иранская власть вывешивает угрожающие рекламные щиты, открыто призывающие к смерти президента Трампа и членов его семьи.

Антитрамповские билборды на улицах Тегерана/Фото: Getty Images

Антитрамповские билборды на улицах Тегерана/Фото: Getty Images

Антитрамповские билборды на улицах Тегерана/Фото: Getty Images

Антитрамповские билборды на улицах Тегерана/Фото: Getty Images

Недавно Тегеран пригрозил Киеву. Это произошло после того, как ВСУ якобы атаковали торговое судно Ирана на территории Каспийского моря. При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщал об "очень хороших результатах" дальнобойных ударов в этом регионе. Под удар попали суда, задействованные в транспортировке военных грузов из Ирана в РФ, и военный корабль.