К комиссии, которая проводит тестирование судей, пришло с обысками ГБР: что ищут — СМИ

Конкурсы на судейские должности могут остановиться или даже отменить

ГБР пришло с обысками в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС). 17 марта должен пройти первый этап тестирования судей.

Как сообщает издание "ZN.UA", информацию подтвердили источники в Высшем совете правосудия и самой комиссии.

Следователи могут проверять возможное вмешательство членов комиссии в информационную систему. Если это подтвердится, конкурсы на судейские должности могут остановиться или даже быть отменены.

Также Государственное бюро расследований требует предоставления документов о квалификационной оценке судей ликвидированного Окружного админсуда Киева (ОАСК). Это может быть связано с увольнением работников и их попыткой повлиять на процессы в ВККС.

Обыски проходят накануне важного этапа оценки должностных лиц. 17 марта 41 судья, в том числе 7 представителей ОАСК, должны пройти тест на морально-психологические качества и общие способности.

Среди тех, кто будет проходить оценку, есть Оксана Царевич — судья, известная своими неправомерными решениями против активистов Автомайдана в 2014 году. Она лишала водительских прав людей на основе сфальсифицированных документов, но все же ушла от ответственности.

Кроме того, работу ВККС блокирует народный депутат Максим Бужанский. По данным журналистов, разрешение на обыски предоставил Печерский райсуд Киева, главой которого является Руслан Козлов. В то же время он сам должен проходить оценку.

Похожая ситуация уже была в 2014 году, когда из-за обысков заблокировали работу комиссии почти на год. Теперь история повторяется – работу ВККС снова могут парализовать.

Ожидается, что в ближайшее время ДБР предоставит официальные результаты обысков, а комиссия прокомментирует ситуацию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Высший антикоррупционный суд заложил 60 млн грн на покупку служебного жилья в этом году, несмотря на скандалы. Высший совет правосудия хочет еще и льготные кредиты под 3% для судей и чиновников, и так получающих сотни тысяч гривен зарплаты.