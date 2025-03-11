Многие американцы понимают, что с Трампом Штатам гаплык — украинский кобзарь из США Юрко Фединский

Юрий планирует объяснять американцам, почему украинцы хотят настоящего мира, а не русского

С приходом к власти Дональда Трампа мир резко изменился. Турбулентность зашкаливает. Какие последствия это будет иметь? Кто-то настроен пессимистически, а кто-то, напротив, видит в этом позитив.

— Лично меня это пугает, — откровенно говорит 49-летний украинский кобзарь из США Юрий Фединский, который сейчас вместе с женой Марией и пятью детьми находится в Северной Каролине, откуда он родом и где живут его родные. — На самом деле, чувствую большой страх, хотя и пытаюсь его побороть, потому что он деморализует.

Юрий родился в семье американца и дочери эмигрантов из Украины. Еще в конце 1990-х, будучи 23-летним юношей, покинул Нью-Йорк, потому что, говорит, никогда не чувствовал себя американцем и очень стремился поселиться на земле своих предков. Судьба привела его в село Крячковку под Пирятином на Полтавщине. Здесь родились его дети, здесь он открыл мастерскую по изготовлению старинных струнных инструментов. Благодаря ему Крячковка стала центром возрождения украинского кобзарства. И традиционно несколько лет подряд Фединские приглашают к себе поклонников настоящей украинской народной культуры на международный фестиваль "Древо кобзарского рода".

Сейчас Юрко Фединский вместе с семьей находится в гастрольном туре по США, и "Телеграф" обратился к нему с просьбой рассказать о своих впечатлениях от "Америки Трампа".

"Трамп думает, что он друг Путина, но Путин не дружит с людьми"

— Почему тебе страшно?

— Украинцы знают, что российская империя уничтожает свободу и независимость. И мы понимаем, как это работает. Но до сих пор не было такого, чтобы московский дух охватил Америку. Все эти проблемы здесь создала Москва. Однако здешнее население еще не готово это понять — оно не знает, что это такое, и может стать жертвой этого страшного античеловеческого эксперимента.

В Украине я всегда боролся против российской империи, выходя на Майдан, путешествуя с кобзарскими турами. А теперь приходится бороться против нее в Америке. Бог и Майдан, вероятно, меня к этому готовили. Но это выглядит сюром.

Юрий Фединский: "Американцы не любят Путина. Они знают, что это страшный враг, и они солидарны с Украиной"

Раньше никто даже вообразить не мог, что президент США может быть заодно с Путиным. Трамп думает, что он друг Путина, но Путин не дружит с людьми, потому что дружба – это любовь.

Американский президент предал свою страну, предал свободный мир, поскольку он верный ученик злого императора Путина. Сражаясь против наших союзников, посягая на территории Канады, Гренландии, Панамы, он действует не в пользу США. Но, знаете, вчера услышал от одного американца, что нам действительно нужны эти территории, потому что Путин забрал Крым, а Трамп не хуже. Это результат московской пропаганды.

В то же время большинство американцев говорят, что это конспирология. А встречу в Белом доме 28 февраля называют большим саботажем.

— Кстати, в США сейчас много московской пропаганды?

— Очень много. Она льется из "Раша тудей", РТ, трамповского "Fox News".

При этом есть много мощных рупоров, как MSNBC, ABC, CBS, которые не контролируются властями. Здесь даже комедийные компании поддерживают Украину своим юмором, высмеивая Трампа и его "банду" в своих программах, показывая правду через комедию.

— Сейчас вся Америка вышла на большие массовые протесты. Возможен ли в США Майдан?

– Американцы не готовы к этому. Когда Трамп говорит, что на протесты нужно разрешение, то они отвечают (по крайней мере, я слышал это уже от трех человек): "Ок, мы сделаем". Дураки, какое разрешение? Мы знаем, что следующим шагом станет расправа с протестующими.

Есть духовные законы и есть государственные. Государственные созданы для поддержания духовных. Но теперь в Америке могут арестовать людей, не согласных с политикой властей. В то же время вводится цензура, запрещается передача разведданных США Украине… Разве не понятно, в интересах какой страны все это делается?

"Трамп – это американская версия Гитлера"

— Трамп — агент Кремля. Сегодня об этом много говорят и это выглядит как правда. Ты в это веришь?

— Это все знают. Я думаю, по меньшей мере, 50% американцев, а то и больше, в этом убеждены. Это очевидно. Он гордится тем, что Россия помогала ему выиграть выборы и открыто делает все, что хочет Путин.

Не сомневаюсь, что огромная роль в сегодняшней политике США принадлежит ІТ-технологиям. У Путина большой ІТ-ресурс, благодаря чему происходят массовые фальсификации из-за вбросов фейков в соцсети. У него есть шпионская сеть, и он знает, как хакнуть избирательные компьютеры. Путин, Маск и Цукерберг фактически контролируют соцсети, через которые очень легко зомбировать людей. Москва давно это делает.

Гитлер так же работал, через зомбирование немцев. Трамп – это американская версия Гитлера, со своей харизмой.

— Юрий, как ты думаешь, почему США выбрали такого непредсказуемого человека на пост президента?

— По-моему, за него вполне могли голосовать 30%. Еще примерно столько же голосовали за кандидата от Демократической партии. Остальные либо не голосовали, либо голосовали за третью партию.

По моему наблюдению, из тех 30%, кто выбирал Трампа, может быть, 20%, а может, только 10% действительно хотели видеть его президентом. Просто они не хотели правления демократов.

В этом и состоит опасность двухпартийной системы.

Но я думаю, даже те 10% хотели бы, чтобы США помогали Украине. Мне кажется, что 95% американцев хотят, чтобы Украина победила. Американцы не любят Путина. Они знают, что это страшный враг, и они солидарны с Украиной. Народ Америки встал на защиту украинского президента.

Простые американцы в большинстве своем поддерживают Украину, говорит Фединский

Поэтому враждовать с Америкой украинцам сейчас не нужно. Это именно Трамп при поддержке Путина делает нас врагами. Ну, еще при поддержке людей, работающих на него за большие деньги. Как сегодняшний вице-президент Джей Ди Вэнс. Раньше он ненавидел Трампа. Но за большие бабки полюбил его.

Мое окружение в Америке говорит, что они не хотят Трампа. Они просто временно обмануты. Еще пройдет немного времени, и большинство республиканцев поймут, что они сделали страшный, катастрофический выбор. Уверен, мы сумеем очистить пространство от той лжи и той силы, которые имеют эти недобрые люди в Америке. Ведь американская политика – это политика безопасности Украины и мира.

"Сегодня Путин хочет купить Америку"

— Скандал в Овальном кабинете сработал против Трампа. Возможен ли в ближайшей перспективе импичмент ему? Как это происходит?

— Импичмент возможен, но этот процесс не будет быстрым. На сенаторов оказывают давление их избиратели, требуя досрочного прекращения полномочий президента, и это может сработать.

Трампа могут отправить в тюрьму как предателя национальных интересов. Он хоть и президент, но такой же гражданин своей страны, как и другие граждане. И он сам себя загоняет в яму. Каждый день такие глупые вещи говорит! Может, завтра он скажет: "Да, я агент Кремля, но я президент США!" Он даже забыл, что назвал Зеленского диктатором. Действительно забыл или притворился?

И все же лучший для него вариант, когда он поймет, что ему гаплык, просто прислушаться к тому, что говорит народ, и помогать Украине.

— Почему, по-твоему, американский суд дважды не мог отправить Дональда Трампа в отставку? Первый раз за вероятную попытку отменить его поражение на выборах 2020 года, а второй – за вероятное неправильное обращение с секретными документами?

— У меня нет относительно этого конкретной информации. Может, никогда и не будет, потому что документы могут засекретить. Хотя логично: если суд подкуплен, он скажет, что президент не виноват.

Но очевидно, Трампу не суждено было стать действительно лидером мира. Лидеры свободного мира — мы, украинцы. Вот почему Трамп не любит Зеленского. Трамп и его свита Зеленского не слышат. Но Зеленский супермолодец. Он всегда говорит прямо и получает, что нужно получить.

— Как отражается такая агрессивная политика хозяина Белого дома на экономике страны и жизни каждого американца?

— Я бы очень не хотел видеть разрушения экономики США, за независимость которых от Великобритании в 1770—1776 годах выходила на баррикады моя прапрапрабабушка.

Сейчас Америка не обогащается, а уничтожается. Это плохо, но у простых американцев открылись глаза, и они увидели, что Трамп не принесет их стране никакой экономической или политической пользы.

И если канадцы помогут прозреть американцам через справедливую торговую войну, тогда браво, Канада!

Возможно, Канада поможет прозреть американцам

О повышении тарифов на импорт из Америки на 25% заявили Исландия и некоторые европейские страны. Хотя многие республиканцы верят, что они станут богаче после введения жестких экономических правил и что в США наступит золотая эпоха.

Сегодня Путин за огромные деньги хочет купить Америку, чтобы она была ему верна. И это может сработать, потому что американцы любят деньги. Это и есть путинско-трамповский план. Но люди, способные анализировать, понимают, что Америке придет гаплык. И одна из причин этого – обвал экономики. И это опять же путинская "методичка".

Формула победы

— Ты знаешь, как Украине победить в войне?

— Нет, не знаю. Просто верю в это. Мы не можем сдаться, чтобы наши смерти не были напрасны. Мы уже положили тысячи душ и тел за нашу свободу.

Должен взять на себя большую ответственность и сказать украинцам: "Мы выиграем, мы должны выстоять, должны воевать дальше".

А приблизительная формула победы выглядит так: Украина плюс Европа, плюс Канада, плюс Америка без Трампа или даже без Америки. Во всяком случае, мы должны продолжать работу по уничтожению Московии. У нее уже кончаются солдаты, иначе почему тогда корейцы воюют? И не боятся, что произойдет Третья мировая война.

Известный американский политик XVI века Патрик Генри когда-то сказал: "Дайте мне свободу или смерть!" Это очень актуальный сегодня лозунг.

Мы должны делать все возможное ради нашей свободы и нашей жизни. Должны воевать на двух фронтах: дома и по всему миру. Для нас свобода – это жизнь. И жизнь – это свобода. Это наши извечные миссии. Мы не будем целовать сапоги Трампа! Американцы готовы учиться у Украины. Потому что мы (украинцы. — Ред.) их учитель, прошедший через неволю и геноцид, и этим объясняется, почему большой процент американцев любит Украину. Так что не таим обиды на Америку. Это для нас очень стратегический партнер. Надеюсь, есть способы исправить ситуацию.

Юрий Фединский: "Кобзари всегда передавали свое слово массам"

— Ты начинаешь гастрольный тур по всей Америке вместе с семьей. Это хорошая возможность донести до местного населения правду об украинско-российской войне…

— Как украинский кобзарь, я уже седьмой год гастролирую по США, но впервые с семьей. Проедем через Флориду, Вермонт, Миннеаполис, Колорадо, Техас, Миннесоту… В течение двух месяцев проведем полсотни встреч с представителями разных слоев континента. У нас достаточно насыщенная программа, в которую включены как кобзарские думы, так и песни английского Ренессанса и эпохи Возрождения, а также аутентичные народные танцы и песни. Хотя это не концерты, как некоторые думают, а культурно-просветительский тур, предусматривающий, прежде всего, общение с людьми.

Юрий Фединский впервые отправился в гастрольное турне с семьей

Когда-то, после Второй мировой, мой дед, мамин отец, профессор со Львовщины, из-за сталинских репрессий бежал из Украины в США, где родились его дети и внуки, в том числе я. И для меня, украинца американского происхождения, занимающегося кобзарством уже четверть века, очень важно говорить, что на самом деле происходит в США. Я буду говорить американцам, что Трамп – это враг всего свободного мира, а украинцы хотят настоящего мира, не русского. Буду говорить о так называемом Будапештском меморандуме и многих других различных вещах, которые, возможно, американцам не известны.

Неделю назад я был в Вашингтоне и играл у статуи Линкольна. И меня слушал один полицейский. Он дал понять, что меня поддерживает.

Верю, что такие культурно-просветительские проекты очень нужны. Кобзари всегда передавали свое слово массам, а дух передавал его, куда нужно.

Вот я смотрю на то, как поют мои дети и чувствую дух их пения. Это дух очищения. Я не хочу иметь американских детей. Я хочу иметь лучших украинских детей, если это возможно.

Хотя психологически это самая тяжелая моя поездка…

Фото предоставлены Юрием Фединским и из открытых источников