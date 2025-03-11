В марте не ждите: в ПФУ предупредили, когда насчитают проиндексированные выплаты части украинцев

В целом пенсии и выплаты весной будут повышать не только в марте

В марте 2025 года в Украине произошла индексация не только пенсий по возрасту. Одна из выплат, размер которой были пересмотрены — страховые поступления. И если большие суммы после индексации пенсий уже начали поступать получателям, то со страховыми выплатами ситуация иная.

В Пенсионном фонде объяснили, что эти выплаты перечислены на коэффициент 1,115 и начнут поступать получателям с апреля 2025 года. Они выплачиваются тем, кто пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Платят их и тем, кто имеет на это право в случае, когда потерпевший погиб.

Размер обновленной выплаты зависит от суммы назначенной ранее. Максимальное повышение возможно на 1500 грн, аналогично максимальному размеру увеличения пенсии во время индексации.

Если вы получаете пенсию и имеете право на индексацию пенсии, но еще не получили свою выплату, посмотреть ее размер можно онлайн на портале Пенсионного фонда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсии работающим пенсионерам будут также повышать в апреле, однако не всем. Пенсионные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, пока не изменятся.