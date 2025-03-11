"Телевидение Торонто" осталось без Майкла Щура с начала войны: где сейчас Роман Винтонив и что о нем известно

Журналист встал на защиту Родины от врага

Роман Винтонив – известный украинский журналист, актер, прославившийся благодаря юмористическому образу Майкла Щура на Youtube-канале "Телевидение Торонто". В последние годы мужчина изменил сферу деятельности. В 2023 году Роман разоблачил псевдотренера в тиктоке, который давал частные уроки по военно-тактической подготовке.

"Телеграф" расскажет о карьере журналиста, и где он находится сейчас.

Что известно о Романе Винтониве

Винтонив родился в Казахстане, но рос в Ивано-Франковске. Учился во Львовском университете имени Ивана Франко. Роман работал в телерадиокомпании "Люкс" и "К1". Также Роман был журналистом программы "Подробности недели" на "Интере". Через некоторое время устроился в "BBC-Украина".

Винтонив работал на многих украинских каналах, фото из сети

В 2010 году Винтонив работал шеф-редактором информационной службы телеканала ZIK. Он отвечал за запуск программ "Обзор дня", "Взгляд на неделю", прогноза погоды и "На самом деле это серьезно". Через несколько месяцев Роман перешел на "1+1" в программу "Завтрак с 1+1". Однажды журналист пришел в Верховную Раду в костюме зайца, объяснив это так: "Если ВР превращается в цирк, то это нужно официально признать и одеваться соответствующим образом".

Винтонив в костюме зайца

Одно время Роман был редактором нового социального ток-шоу "Говорит Украина". В 2012 году появился Youtube-канал "Телевидение Торонто", где Винтонив предстал в образе канадского журналиста Майкла Щура со специфическим произношением. Создатели придумали, что Щур — корреспондент телеканала "УТ-Торонто" украинской диаспоры Канады, направленный в Украину перед парламентскими выборами 2012 года для интервью с отечественными политиками. Проект стал очень популярным и успешным в медиапространстве.

Винтонив прославился образом Майкла Щура, фото из сети

Вместе с "Громадське" Винтонов снимал программу "Вйо до Трона", где анализировал кандидатов на президентское кресло. А на Первом национальном вел сатирический дайджест новостей "Утеодин" в образе Майкла Щура.

Винтонив сотрудничал с разными телеканалами, фото из сети

В 2016 году вышла новая программа "#@)₴?$0" ("Решетка, собачка, скобка, гривна, вопросительный знак, доллар, ноль"), в котором Винтонив сатирически рассказывал новости. Ее транслировали на "Первом", "24 Канале", "Громадському" и на Youtube-канале "Телевидение Торонто".

Где сейчас Роман Винтонив

После начала полномасштабного вторжения журналист встал на защиту страны. Он присоединился к 112-й бригаде ТРО. В 2022 году Роман призвал россиян восстать против войны и вернуть контроль над своим государством. Также он говорил, что россиянам должно стать больно, чтобы война прекратилась.

Винтонив пошел защищать Украину от врага, фото Ukrainer.net

"То, что сделал Путин при вашем молчаливом согласии, мы не забудем никогда. Весь мир будет напоминать вам об этом при любом случае. Вы никогда не сможете смыть этот позор", — сказал журналист.

На своей странице в фейсбуке Роман распространяет сборы на ВСУ и актуальные новости. Сейчас журналист продолжает защищать Украину от российских окупантов.

Винтонив служит в 112-й бригаде, фото Ukrainer.net

Роман Винтонив сейчас на фронте, фото Ukrainer.net

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