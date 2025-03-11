Раньше невозможно было представить, что президент США может быть заодно с врагом демократии.

Российская империя уничтожает свободу и независимость, но до сих пор не было такого, чтобы московский дух охватил Америку. Москва создает внутриполитическое напряжение в США, однако граждане не понимают, что могут стать жертвой страшного античеловеческого эксперимента. И причиной тому слишком позитивное отношение президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал 49-летний украинский кобзарь из США Юрий Фединский, который с супругой Марией и пятью детьми находится в гастрольном туре в Северной Каролине, где он родился.

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— В Украине я всегда боролся против Российской империи, выходя на Майдан, путешествуя по кобзарским турам. А теперь приходится бороться против нее в Америке. Бог и Майдан, вероятно, меня к этому готовили. Но это выглядит сюром, — говорит народный музыкант.

Раньше никто даже представить не мог, что президент США может быть заодно с Путиным. Трамп думает, что он друг Путина, но Путин не дружит с людьми, потому что дружба — это любовь, — подчеркнул Юрий Фединский.

По его мнению, американский президент предал свою страну и свободный мир, поскольку является верным учеником злого императора Путина.

— Сражаясь против наших союзников, посягая на территории Канады, Гренландии, Панамы, он действует не в пользу США. Но, знаете, вчера услышал от одного американца, что нам действительно нужны эти территории, потому что Путин забрал Крым, а Трамп не хуже. Это результат московской пропаганды, — заключает кобзарь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп заявил о доверии Путину и пригрозил бросить Украину.