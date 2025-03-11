Разозлился на брата из-за спора с Зеленским: как выглядит кузен Джей Ди Венса, который годами воевал за Украину

Всего в Украине Нейт Вэнс пробыл 3 года, но в январе 2025 года ушел из ВСУ

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в стороне не смогли остаться не только граждане нашей страны, но и иностранцы. Один из таких — Нейт Венс — двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Венса, позировавший в футболке с символикой СССР. Он присоединился к рядам ВСУ как доброволец и на протяжении 2,5 лет воевал в составе батальона "Волки Да Винчи".

В интервью французскому изданию Le Figaro Нейт рассказал о своих мотивах присоединения к украинским силам обороны и рассказал, как он отнесся к спору своего кузена с Владимиром Зеленским в Белом доме. "Телеграф" выяснил, что известно о брате Джей Ди Венсе и как он выглядит.

По данным издания, Нейт был в Украине в течение трех лет, два с половиной из которых воевал против России. Он участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. Однако он покинул ряды ВСУ в начале января 2025 года. А 20 января состоялась инаугурация его двоюродного брата Джей Ди Венса на должность вице-президента США.

Когда Нейт узнал о споре его брата с Владимиром Зеленским в Белом доме, он разозлился и разочаровался. "Джей Ди – хороший, умный парень. Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что потому, что он должен угодить определенному электорату, что это политическая игра. Но то, что они (Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп – ред.) сделали с Зеленским, было засадой с абсолютной недобросовестностью", - поделился Нейт Вэнс.

Что известно о службе Нейта Венса

Человек служил в морской пехоте США на протяжении четырех лет. После этого он жил в Техасе и работал в нефтяной компании. В марте 2022 года во время полномасштабного вторжения он переехал во Львов. Такой поступок он аргументировал тем, что хотел помочь, "видев, как пишется история".

Во Львове Нейт познакомился с волонтером из Британии, который искал добровольцев, желающих присоединиться к рядам ВСУ. И уже в июне 2022 года Нейт отправился на Донбасс.

В эфире CNN Нейт рассказал, что на его глазах россияне расстреливали своих солдат. Так они поступали с теми, кто отступает.

"Я лично был свидетелем того, как они стреляли в собственных солдат. Это было настолько часто, что это трудно назвать частным случаем. Это случалось настолько часто, что это можно считать их политикой, если солдаты отступают. Эти люди "пожирают" своих… Им не важно, что мы думаем. Они не наши союзники и не будут ими как минимум на протяжении поколения", — поделися Нейт Венс.

Напомним, что в Овальном кабинете 28 февраля произошел спор между Дональдом Трампом, Джей Ди Винсом и Владимиром Зеленским. Во время этой встречи возник публичный спор на повышенных тонах по поводу войны в Украине. В ходе обсуждения Вэнс отметил важность прямых переговоров между Украиной и Россией, подчеркивая, что такие контакты необходимы для достижения устойчивого мира. "Я видел историю. Я знаю, что происходит с украинским народом. Вы не соглашаетесь с тем, что у вас проблемы, что вы не можете набрать людей в армию. Вы не можете нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны", — заявил Венс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Джей Ди Вэнс назвал "дерьмом" проукраинских протестующих. Вице-президент США заявил, что его и его трехлетнюю дочь во время прогулки якобы преследовала группа протестующих, которая скандировала "Слава Украине", из-за чего ребенка Венса якобы испугали.