Многие республиканцы напрасно верят, что в США наступит золотая эпоха

Агрессивная политика президента США Дональда Трампа и введение пошлин в отношении Китая, Канады, Мексики и других государств бьют по экономике самих Штатов и сказываются на жизни рядовых американцев из-за роста цен. Это совпадает с намерениями российского диктатора Владимира Путина обрушить экономику США.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал 49-летний украинский кобзарь из США Юрий Фединский, который с супругой Марией и пятью детьми пребывает в гастрольном туре в Северной Каролине, где он родился.

Более читайте в публикации: "Многие американцы понимают, что с Трампом Штатам гаплык — украинский кобзарь из США Юрий Фединский".

— Я бы очень не хотел видеть разрушения экономики США, за независимость которых от Великобритании в 1770—1776 годах выходила на баррикады моя прапрапрабабушка, — говорит народный музыкант.

По его мнению, сейчас Америка не обогащается, а уничтожается.

— Это плохо, но у простых американцев открылись глаза и увидели, что Трамп не принесет их стране никакой экономической или политической пользы. И если канадцы помогут прозреть американцам из-за справедливой торговой войны, тогда браво, Канада! — подчеркивает американский кобзарь.

Он напомнил, что о повышении тарифов на импорт из Америки на 25% заявили Исландия и некоторые европейские страны.

— Хотя многие республиканцы верят, что они станут богаче после введения жестких экономических правил и что в США наступит золотая эпоха.

Сегодня Путин за огромные деньги хочет купить Америку, чтобы она была ему верна. И это может сработать, потому что американцы любят деньги. Это и есть путинско-трамповский план. Но люди, способные анализировать, понимают, что Америке придет гаплык. И одна из причин этого – обвал экономики. И это опять же путинская "методичка", — подытожил Юрий Фединский.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Трамп ошибается, когда считает Путина другом.