Более 30 лет вместе и воспитывают четверых детей: что известно о жене скандального Такера Карлсона

Карлсон воспитывает с женой четверо детей

Такер Карлсон – скандальный американский журналист и экс-ведущий телеканала Fox News. Он брал интервью у кремлевского диктатора Владимира Путина в Москве. А жена журналиста не часто появляется на публике.

"Телеграф" расскажет, кто является женой одиозного ведущего, как они познакомились и как долго состоят в браке.

Что известно о жене Такера Карлсона

Жене журналиста — Сьюзан Томсон Карлсон — сейчас около 57 лет. Она происходит из традиционной христианской семьи. Карлсон и Сьюзан познакомились еще во время учебы в школе-интернате. Интересно, что отец Сьюзан работал директором этого учебного заведения.

Карлсон познакомился с будущей женой в школе, фото Getty Images

Такер был главным в школьном дискуссионном кружке. Он впечатлил девушку умением красиво говорить, а Сьюзан понравилась ему внешне. Позже он стал бакалавром истории и даже попытался устроиться в ЦРУ. Однако ему это не удалось сделать.

Карлсона впечатлила красота Сьюзан, фото Getty Images

Сьюзан Карлсон периодически появлялась на мероприятиях, фото Getty Images

Так, Такер, как и его отец, Ричард Карлсон, возглавлявший "Голос Америки", пошел в журналистику. Тогда он сделал предложение Сьюзан, а еще попросил благословения у ее отца. Свадебная церемония прошла в часовне.

Карлсон женат уже более 33 лет, скриншот из сети

У супругов Карлсона - четверо детей, фото Getty Images

Сьюзан некоторое время работала учительницей в епископальной школе. Впоследствии Карлсон начал подниматься по карьерной лестнице в журналистике, поэтому женщина решила сосредоточиться на семье. У Сьюзан и Такера появилось четверо детей.

Супруги Карлсон с детьми, фото из сети

В 2018 году в дом Карлсона пытались проникнуть неизвестные и хотели заставить семью покинуть город. Однако тогда все обошлось.

Чем отметился Такер Карлсон

У Карлсона было авторское шоу на телеканале Fox News, аудитория которого превышала 5 миллионов зрителей. В свое время он распространял там конспирологические теории о коронавирусе.

Такера уволили из Fox News после того, как медиа должно было выплатить канадской компании Dominion Voting Systems за клевету. В 2020 году после победы Джо Байдена на выборах телеканал распространял информацию о том, что машины для голосования производства этой компании могли использовать для искажения результатов выборов. Сумма компенсации за клевету составила 767 миллионов долларов.

Журналист называл полномасштабное вторжение России в Украину "пограничным спором". К тому же он говорил, что президент Владимир Зеленский — "наглый иностранец в футболке, требующий денег".

Карлсон обвинял Украину в подрыве Каховской ГЭС. Он заявил, что эта катастрофа принесла больше вреда России, говоря об оккупированном Крыму, чем Украине.

Апогеем циничности стало интервью, взятое американцем у президента России Владимира Путина. Во время него глава Кремля распространял псевдоисторический бред, в частности, что название "Украина" придумали поляки, а также, что левобережные земли будто бы "исторически принадлежат России".

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