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Более 30 лет вместе и воспитывают четверых детей: что известно о жене скандального Такера Карлсона

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Что известно о жене Такера Карлсона Новость обновлена 10 апреля 2025, 18:12
Что известно о жене Такера Карлсона. Фото Коллаж "Телеграфа"

Карлсон воспитывает с женой четверо детей

Такер Карлсон – скандальный американский журналист и экс-ведущий телеканала Fox News. Он брал интервью у кремлевского диктатора Владимира Путина в Москве. А жена журналиста не часто появляется на публике.

"Телеграф" расскажет, кто является женой одиозного ведущего, как они познакомились и как долго состоят в браке.

Что известно о жене Такера Карлсона

Жене журналиста — Сьюзан Томсон Карлсон — сейчас около 57 лет. Она происходит из традиционной христианской семьи. Карлсон и Сьюзан познакомились еще во время учебы в школе-интернате. Интересно, что отец Сьюзан работал директором этого учебного заведения.

Такер Карлсон что известно о браке
Карлсон познакомился с будущей женой в школе, фото Getty Images

Такер был главным в школьном дискуссионном кружке. Он впечатлил девушку умением красиво говорить, а Сьюзан понравилась ему внешне. Позже он стал бакалавром истории и даже попытался устроиться в ЦРУ. Однако ему это не удалось сделать.

Биография Такера Карлсона
Карлсона впечатлила красота Сьюзан, фото Getty Images
Сьюзан Карлсон что известно
Сьюзан Карлсон периодически появлялась на мероприятиях, фото Getty Images

Так, Такер, как и его отец, Ричард Карлсон, возглавлявший "Голос Америки", пошел в журналистику. Тогда он сделал предложение Сьюзан, а еще попросил благословения у ее отца. Свадебная церемония прошла в часовне.

Такер Карлсон жена
Карлсон женат уже более 33 лет, скриншот из сети
Супруги Карлсон
У супругов Карлсона - четверо детей, фото Getty Images

Сьюзан некоторое время работала учительницей в епископальной школе. Впоследствии Карлсон начал подниматься по карьерной лестнице в журналистике, поэтому женщина решила сосредоточиться на семье. У Сьюзан и Такера появилось четверо детей.

Семья Такера Карлсона
Супруги Карлсон с детьми, фото из сети

В 2018 году в дом Карлсона пытались проникнуть неизвестные и хотели заставить семью покинуть город. Однако тогда все обошлось.

Чем отметился Такер Карлсон

  • У Карлсона было авторское шоу на телеканале Fox News, аудитория которого превышала 5 миллионов зрителей. В свое время он распространял там конспирологические теории о коронавирусе.
  • Такера уволили из Fox News после того, как медиа должно было выплатить канадской компании Dominion Voting Systems за клевету. В 2020 году после победы Джо Байдена на выборах телеканал распространял информацию о том, что машины для голосования производства этой компании могли использовать для искажения результатов выборов. Сумма компенсации за клевету составила 767 миллионов долларов.
  • Журналист называл полномасштабное вторжение России в Украину "пограничным спором". К тому же он говорил, что президент Владимир Зеленский — "наглый иностранец в футболке, требующий денег".
  • Карлсон обвинял Украину в подрыве Каховской ГЭС. Он заявил, что эта катастрофа принесла больше вреда России, говоря об оккупированном Крыму, чем Украине.
  • Апогеем циничности стало интервью, взятое американцем у президента России Владимира Путина. Во время него глава Кремля распространял псевдоисторический бред, в частности, что название "Украина" придумали поляки, а также, что левобережные земли будто бы "исторически принадлежат России".

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#Супруга #Такер Карлсон