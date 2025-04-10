Мобилизация в Украине: кого лишат отсрочки, а кто впервые получит право на нее

Юрист рассказала, когда изменения могут вступить в силу

В Украине готовятся новые изменения в законодательство, которые могут существенно изменить список лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Правительство утвердило законопроект, который вносит изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Детальнее об этом пишет "ТСН.ua". Согласно инициативе, круг лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации, планируют сузить. Это касается прежде всего студентов, педагогов и ученых.

Однако в то же время появятся и новые категории граждан, которые впервые смогут получить отсрочку.

Что изменится для студентов

Право на отсрочку сохранят только те, кто:

учится в учреждениях профессионального или профессионального высшего образования и поступил до 25 лет;

получает высшее образование впервые (на дневной или дуальной форме обучения) и еще не достиг 25 лет;

является докторантом, интерном, резидентом или фармацевтом, проходящим интернатуру.

Утратят право на отсрочку:

студенты, которые поступили в иностранные вузы после 24 февраля 2022 года;

те, кто получает второе высшее образование или нарушил последовательность получения образовательных уровней.

Изменения для педагогов и ученых

Законопроект предусматривает отсрочку для преподавателей в учреждениях внешкольного образования (кружках). Отсрочку будут предоставлять тем, кто:

по состоянию на 1 января 2025 работает на основном месте работы в государственном или коммунальном учреждении внешкольного образования;

имеет нагрузку не менее 0,75 ставки;

работает по направлениям: эколого-натуралистическое, научно-техническое, военно-патриотическое или исследовательско-экспериментальное.

Без изменений остаются гарантии отсрочки:

педагогических и научно педагогических работников высших учебных заведений;

научных работников в научных учреждениях;

преподавателей профессиональных, профессионально-технических и средних учебных заведений, работающих по меньшей мере на 0,75 ставки.

Когда заработают нововведения

Как пояснила адвокат Марина Бекало, Правительство уже одобрило законопроект. Следующий шаг – его регистрация в Верховной Раде и рассмотрение в сессионном зале. Если народные депутаты поддержат инициативу, и она будет подписана Президентом Украины, документ вступит в силу после официальной публикации.

Ранее "Телеграф" писал, что студент должен продолевать свою отсрочку от мобилизации. Есть два способа, как это сделать.