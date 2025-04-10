Дьявол снимет Prada? Легендарный бренд продан по заниженной цене

Модный дом ждут изменения

Компания Prada приобрела легендарный бренд Versace за более чем 1 млрд долларов. Стоимость главного проекта семьи Версаче упала более чем на два миллиона после ведения президентом США Дональдом Трампом пошлин.

Об этом сообщила пресс-служба многонациональной модной холдинговой компании Capri Holdings Limited. Отмечается, что Versace продали за 1,375 миллиарда долларов наличными "с учетом определенных корректировок".

Полный переход Versace должен завершиться ко второй половине 2025 года. Соглашение должны пересмотреть и утвердить специальные регулирующие органы. Как отметил глава правления Capri Holdings Limited Джон Айдол, Versace — "культовый итальянский дом моды класса люкс". Его основал известный модельер Джанни Версаче еще 46 лет назад. В последние годы им руководила сестра основателя Донателла Версаче, недавно покинувшая свой пост креативного директора.

Донателла Версаче на одном из показов мод

"За последние шесть лет мы достигли огромного прогресса в изменении позиционирования бренда, чтобы сделать больший акцент на его роскошном наследии и исключительном мастерстве. Из-за совершенствования продукта, маркетинга и магазина, теперь бренд имеет хорошие позиции для устойчивого долгосрочного роста. Мы уверены, что Prada Group является идеальной компанией, которая сможет вести Versace в следующую эру роста и успеха", — подчеркнул Айдол.

В то же время стало известно, что процесс покупки ускорили введенные администрацией Трампа тарифы. После них сделку удалось заключить дешевле, чем ожидалось. Еще в 2024 году Versace стоил 8,4 млрд евро, однако после нескольких проверок цена значительно упала.

Теперь развитие итальянского дома моды и его жизнь переходят в руки Prada. Модную промышленность ожидают большие изменения и новые форматы работы. Возможно, этот шаг вдохнет в Versace новую жизнь и бренд вернет свое величие.

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