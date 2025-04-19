Это будет важный шаг для усиления оборонного потенциала, поскольку передача Taurus всегда была политическим вопросом

Германия, несмотря на очередные "коричневые линии" России, может передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Однако она передаст их не слишком много – скорее всего, не больше 100 штук, причем передавать будет двумя партиями по 50 единиц.

Об этом сказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо". Катков сослался на разговор руководителя Воздушных сил Германии, недавно назвал именно такую цифру и последовательность.

"Это реалистичные цифры, поскольку их у Германии в боеспособном состоянии от 150 до 250, а всего до 500. То есть даже если они передадут Украине сто ракет, это будет значительное количество. И это большое количество пораженных объектов РФ", — отметил Катков.

По мнению эксперта, это будет важным шагом для усиления оборонного потенциала, хотя передача 100 ракет, как понятно, не приведет к мгновенной победе в войне. Катков добавил, что эта ракета больше символ, поскольку передача Taurus всегда была политическим вопросом.

"И те красные линии со стороны РФ, относительно того, что передача Украине Storm Shadow или ATACMS приведет к участию в войне Франции, Великобритании, США, сейчас оккупанты уже об этом не вспоминают. И как только Taurus полетят по россиянам, а мы будем надеяться, что Мерц, очевидно, новый глава правительства, очевидно новый глава правительства, оккупанты забудут о том, что когда-то говорили", – резюмировал он.

Отметим, что перед выборами в Бундестаг в феврале этого года Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально внесла в предвыборную программу канцлера Шольца запрет на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Ранее сам Шольц неоднократно высказывался категорически против этого, в отличие от его основного оппонента, главы ХДС Фридриха Мерца.

Мерц еще перед выборами неоднократно подтверждал, что готов наконец-то передать Украине крылатые ракеты Taurus – при условии, что его политическая сила выигрывает выборы, а слишком долго отказывавшийся дать ракеты Шольц потеряет свой пост. На выборах Мерц и его партия одержали победу. Сейчас Мерц называет согласие Британии и Франции единственным условием поставки ракет. Как известно, Британия готова поддержать это решение.