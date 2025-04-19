ВСУ отбросили россиян на Покровском направлении, но у врага также есть продвижения (карта боев)

Идут ожесточенные бои

Война России против Украины длится 1151 день, ВСУ отбросили россиян на одном из направлений. Однако они продвинулись в других местах.

По данным аналитиков DeepState, Силы Обороны Украины отбросили противника в Удачном. Этот поселок на Покровском направлении в Донецкой области, расположенный примерно в 5-6 км от админграницы с Днепропетровщиной.

Однако российская армия имела продвижение в других местах Донетчины. Враг продвинулся в Сухой Балке около поселка Нью-Йорк и возле Нового (Лиманское направление).

Информация о фронте от Генштаба ВСУ

В Генштабе сообщили, что по состоянию на 22:00 18 апреля с начала суток на фронте произошло 124 боевых столкновения. На Покровском направлении россияне пытались прорваться 46 раз. Бои шли в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Новоалександровка, Богдановка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Зверевое, Удачное, Андреевка и в направлениях Александрополя и Миролюбовки.

"Сегодня (18 апреля, — ред.) на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 252 оккупанта, из которых 124 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, боевую бронированную машину, 12 единиц автомобильной техники, 23 мотоцикла, пять пунктов управления БпЛА, миномет, два средства РЭБ, средство спутниковой связи, девять БпЛА; также повредили самоходную артиллерийскую установку, танк, две пушки, две единицы автомобильной техники и три мотоцикла", — добавили в Генштабе.

На Торецком направлении произошло 21 боестолкновение. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки, Леонидовки, Озаряновки, Дачного, Крымского и Дружбы.

На Лиманском направлении россияне совершили 16 атак. Они атаковали вблизи населенных пунктов Грековка, Надежда, Новое, Новомихайловка, Колодцы, Ямполевка, Торское.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили семь атак захватчиков. Бои шли в районах Константинополя, Веселого, Вольного Поля и в направлении Отрадного.

Напомним, военный летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал в эфире YouTube-канала Telegraf UA, что россияне "прощупывают" линию боевого столкновения, чтобы после накопления живой силы и техники перейти в наступление на ослабленном участке фронта. Однако они не станут ломиться на сильные позиции ВСУ.