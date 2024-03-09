От "вечного мира" до Второй мировой: как мертворожденная Лига Наций стала предтечей ООН

Лига Наций должна была предотвращать войны и урегулировать споры между государствами путем дипломатических переговоров, однако не справилась с задачей

Созданная во время Парижской мирной конференции 1919—1920 годов, в первую очередь, как панацея от военных конфликтов и войн, эта международная организация – прообраз современной Организации Объединенных Наций – так и не смогла стать миротворцем…

Абсолютная неспособность реагировать на геноцидные действия российской военщины в Украине, невозможность даже прямого осуждения путинского режима из-за права вето, которое имеет Кремль, демонстрирует полную беспомощность ООН. Как крупнейший глобальный институт безопасности, эта организация фактически отказывается противодействовать захватническим планам России.

США так и не присоединились к Лиге Наций

Предотвращение военных действий, разоружение, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между государствами путем дипломатических переговоров… Наконец, улучшение качества жизни на планете. Вот главные принципы устава Лиги Наций, главным разработчиком которого стал пацифист — 28-й президент США, демократ Вудро Вильсон.

В 1919 году во время работы Парижской мирной конференции, подводившей итоги Первой мировой войны, устав подписали 44 государства планеты. Постоянными членами Совета Лиги стали Великобритания, Франция, Италия и Японская империя. Парадоксально, но именно США так и не стали страной — членом Лиги Наций: из-за сопротивления республиканцев, помешавших ратификации устава.

Парижская мирная конференция. Слева направо: главы правительств Великобритании Ллойд Джордж и Италии Витторио Орландо, глава правительства Франции Жорж Кленмансо и президент США Вудро Вильсон. Фото американского офицера Эдварда Джексона, 27 мая 1919 года

По завершении так называемой Великой войны это государство буквально ворвалось во властные кабинеты самых влиятельных государств. На фоне огромных потерь государств-участников и послевоенного передела мира, повлекшего тектонические сдвиги на карте Европы (и в меньшей степени в Африке и Азии), американская экономика заняла лидирующее положение на планете. И… несколько неожиданно для европейцев, после победы в марте 1921 года на президентских выборах республиканца Уоррена Гардинга, закрылась в раковине изоляционизма.

На табличке написано: "Этот мост Лиги Наций спроектировал президент США". Однако США так и не присоединились к Лиге Наций. Сатирическая карикатура из журнала Punch, 10 декабря 1920 года

Гардинг вспомнил о доктрине Монро с ее главным постулатом — "Америка для американцев" (имеется в виду весь континент) и нежеланием вмешиваться в дела Европы. Интересно, что риторика возможного нового/старого президента США Дональда Трампа в значительной степени повторяет изоляционистские шаги республиканцев 1920-х годов. И это вызывает, на фоне ситуации войны в Украине и экспансионистских заявлений Кремля, беспокойство как в Киеве, так и в большинстве европейских столиц.

Соблюдение прав национальных меньшинств также оказалось вопросом, который не решали на заседаниях Лиги Наций, а топили в дискуссиях. Еще во время переговоров в Версале 1919 года государства — победительницы в Первой мировой (Франция, Великобритания, Италия, Япония и США) так "нарисовали" кордоны, что многие нации оказались вне границ своего государства, как, например, немцы и венгры.

Украинцы формально имели свое государство (УССР в составе Советской России, а с 1922 года – СССР), однако значительная их часть проживала в Польше, Румынии и Чехословакии. И вопрос защиты украинского нацменьшинства несколько раз поднимался на заседаниях Лиги Наций, на которую была возложена ответственность за соблюдение прав наших соплеменников.

И во Второй Речи Посполитой, и в королевской Румынии государственные институты опирались на поддержку Франции и в какой-то степени Великобритании – главных победителей в Великой войне. Они выступали против украинской независимости, желая иметь на востоке Европы прочную санитарную границу с Советским Союзом. Документы Лиги Наций в вопросе соблюдения прав нацменьшинств носили декларативный и часто противоречивый характер; контроль за принятыми решениями практически отсутствовал…

Зал Реформации в Женеве. Официальное открытие Лиги Наций. 1920 год. Фритьоф Нансен сидит второй слева в четвертом ряду. Нансен стал известен всему миру, потому что был инициатором выдачи перемещенным лицам специальных паспортов, которые и называли "Нансеновские паспорта"

Страны-агрессоры одна за другой просто выходили из организации

Впервые Лига Наций оказалась на распутье после того, как в 1931 году Япония напала на Китай, аннексировала Маньчжурию, создав там марионеточный режим Маньчжоу-Го. На Генеральной Ассамблее организации после двух месяцев "разборов полетов" осудили действия императорской Японии. Но так и не решились реально наказать любым способом агрессора (никаких санкций, экономической блокады).

В марте 1933 года токийские власти заявили о выходе из Лиги Наций. Ее делегаты в Женеве цинично ответили западным дипломатам: "Усилия Японии по сотрудничеству с Лигой Наций достигли своего предела". А в сентябре того же года такой же шаг сделала Германия, где к власти пришли нацисты (Веймарская республика была принята в Лигу Наций еще в 1926 году). Гитлеру уже не нужно было оправдывать свои действия: отказ от ограничений в военной сфере, оккупацию демилитаризованной Рейнской зоны в марте 1936 года.

Вот вкратце – "результаты" миротворческих усилий Лиги Наций:

В октябре 1935 года Италия начала войну в Абиссинии (Эфиопии), завершившуюся аннексией этого африканского государства. 30 июня 1936 года на чрезвычайной сессии Лиги Наций в Женеве император Абиссинии Хайле Селассие I призвал мировые государства выступить против агрессора: "То, что происходит у нас сегодня, произойдет у вас завтра".

Этот месседж в последнее время почти в такой же интерпретации слышат и мировые державы от представителей украинской власти.

Император Абиссинии Хайле Селассие отправляется в изгнание в Великобританию. Иерусалим, май 1936 года

Однако мир никак не отреагировал на призывы лидера Абиссинии, а экономические санкции против Италии были отменены в следующем месяце. Бездействие международного сообщества привело к оккупации независимой страны. А в 1937 году Италия тоже вышла из состава Лиги Наций.

Страны, которые страдали от агрессии, так и не дождались от этой организации никакого эффективного решения. Нацистская Германия шаг за шагом захватывала соседние страны (Австрию, Чехию, Польшу…).

Советский Союз 14 декабря 1939 года был исключен из Лиги Наций после вторжения его войск в Финляндию. По запросу генерального секретаря организации Жозефа Луи Анн Авеноля нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил, что его государство не находится в состоянии войны с Финляндией, так как подписало договор с Финляндской демократической республикой, которая была на самом деле марионеточным образованием.

Из 40 членов Лиги Наций 28 проголосовали за исключение СССР, девять – воздержались; три государства (и среди них СССР) отсутствовали на заседании. Однако это событие только развязало руки Сталину, и вскоре, уже летом 1940 года в дополнение к разделенной с нацистами осенью 1939 года Польше, советские войска оккупировали государства Балтии и тогда румынские Северную Буковину и Бессарабию.

"Когда Лига отстаивала военные и экономические санкции, она не имела средств для введения этих санкций в жизнь. Поэтому Лига Наций играла большую роль в решении мелких вопросов и незначительную роль в решении крупных… Принцип единодушия, который определял порядок голосования на Ассамблее и в Совете, делал невозможным принятие любого постановления вопреки желаниям крупных держав", — отмечал британский историк Норман Дэвис в книге "Европа. История".

Среди таких "мелких" вопросов, которые не имели большого значения в мировом масштабе, можно назвать урегулирование конфликта между Германией и Польшей за Верхнюю Силезию и прекращение Перуанско-Колумбийского конфликта 1933 года.

"Інтернаціональне право, міжнародний арбітраж, обмеження озброєння, парламентарний контроль над міжнародною політикою, ще в XVII в. Гуго Ґроцієм проголошена засада mare liberum (вільне море) – ці всі ідеї, що виходили із засади братерства народів, довели свою абсолютну непридатність стати керівними думками міжнародного життя, в кожнім разі свою повну утопічність на Гаазькій (1899), Версальській і наступних мирних конференціях", – писал еще в 1921 году в "Підставах нашої політики" теоретик украинского национализма Дмитрий Донцов.

Мнение украинского мыслителя оказалось пророческим. Впереди были межвоенные два десятилетия, страшное кровавое наводнение Второй мировой войны, в которой погибло не менее 50 миллионов человек на всей планете.

Новый бюрократический монстр

Лига Наций прекратила свое существование в 1946 году, хотя реально ее институты не работали с конца 1940-го. Эстафетную палочку эта организация передала ООН.

Дворец Наций в Женеве. Этот грандиозный комплекс строили с 1929-го по 1938 год. Современное фото

После многих десятилетий работы, попыток (удачных и неудачных) погасить военные конфликты новый бюрократический монстр оказался "достойным" продолжателем дела Лиги Наций. ООН показала абсолютную неспособность хоть как-то повлиять на агрессора – Российскую Федерацию – после массированной атаки на Грузию в 2008 году. Это был первый пробный камень от Кремля. Международное сообщество практически не отреагировало. В 2014 году путинская империя под бурные аплодисменты абсолютного большинства своих граждан начала войну в Украине, которая два года назад переросла в широкомасштабную. Эта война практически в центре Европейского континента окончательно показала уровень влияния этого международного института.