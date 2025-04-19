"На Лаврова похож". Человек в маске коня в Одессе насмешил сеть (видео)

На ней были также пальто и шляпа

В Одессе заметили человека, который шел по улице в маске коня. Сеть отреагировала шутками.

Видео опубликовано в Telegram-канале "Одесса как она есть". Кроме маски коня на человеке было еще и пальто, а завершала образ шляпа. Отмечается, что єтого необычного человека заметили на жилом массиве Таирова.

"Конь в пальто" насмешил украинцев

В сети сразу же пошутили о "коне в пальто". Также вспомнили главу МИД России Сергея Лаврова, чья внешность многим напоминает коня.

"Так вот ты какой — конь в пальто", "На Лаврова похож", "Каждый сходит с ума по-своему", "Прячется от ТЦК", "То ухилянт", "А что тут такого? Просто человек решил немного отвлечься от войны, посмеяться самому и других рассмешить!", — шутят в сети.

Как рассказывал "Телеграф", ранее в сети завирусилось забавное видео, на котором человек в костюме лисы играет с гражданскими и военными в "Камень, ножницы, бумага". Аниматор-лиса не выходил из образа даже во время отдыха.

А в Киеве в метро заметили "снайпера". Мужчина привлек внимание странным поведением — складывал руки в форме пистолета, прятался, оглядывался и пригибался — как стрелок, пытающийся избежать обнаружения.