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Дела небесные и земные сына и отца Сикорских

Автор
Сергей Махун Сергей Махун
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Автор
Игорь Сикорский
Игорь Сикорский

110 лет назад молодой выпускник киевской Политехники за день установил два рекорда скорости

Столица Украины – одна из самых известных и старинных столиц авиастроения в мире. Поэтому неудивительно, что именно в Киеве 27 марта 1914 года Игорь Сикорский на биплане "С-6" установил два мировых рекорда скорости. С двумя пассажирами на борту – 111 км/ч, а с пятью – 106 км/ч.

Это один из многих мировых рекордов, автором которых был уроженец Киева, выдающийся авиаконструктор и один из пионеров воздухоплавания. Его долгая жизнь была полна блестящих побед и редких неудач. Игорь Иванович сумел достичь невиданных высот в области авиастроения. Выходец из Украины прославил свое имя, а его вертолеты и авиалайнеры компании Sikorsky Aircraft, уже построенные в США, известны во всем мире.

Аэроплан на средства отца

Датой рождения отечественной авиации считается 23 мая 1910 года. Тогда на Сырецком аэродроме состоялся первый в Российской империи полет на самолете, который выполнил бывший профессор Киевского политехнического института, князь Александр Кудашев – автор конструкции первого действующего самолета в империи Романовых, получившего название "Кудашев-1".

А вот вторым стал аэроплан "БИС-2", который проектировал и построил на средства отца студент Политехники, член Киевского общества воздухоплавания Игорь Сикорский. В то время ему едва исполнился 21 год!

И уже 3 июня 1910 года Игорь Сикорский поднял в небо свое детище. Полет был недолгим, всего 12 секунд. Однако это был многообещающий старт…

Игорь Сикорский, 1914 год
Игорь Сикорский, 1914 год. Фото — Карл Булла

Родился Игорь 25 мая (6 июня) 1889 года в Киеве в семье профессора Киевского университета им. св. Владимира Ивана Алексеевича Сикорского. Крестными родителями младенца стали двоюродный брат императора Александра III – великий князь Петр Романов и его мать – великая княгиня Александра Петровна.

Мать, Мария Стефановна (в девичестве – Темрюк-Черкасова), получила медицинское образование, работала врачом, однако после женитьбы посвятила жизнь семье и воспитанию пятерых детей.

"Ей дом Сикорских обязан особым уютом и творческой атмосферой, которая нужна для гармоничного развития незаурядных личностей. Детские годы будущего авиаконструктора были озарены светом культуры, искусства и глубоких знаний об окружающем мире, которые дала ему семья и которые определили всю его дальнейшую судьбу", — писал ректор НТУУ "КПИ" Михаил Згуровский в книге "Киевские политехники – пионеры авиации, космонавтики, ракетостроения".

Памятник Игорю Сикорскому на музейной площади Киевской политехники. Фото автора
Памятник Игорю Сикорскому на музейной площади Киевской политехники. Фото автора

Отец, действительный статский советник (эквивалент армейскому чину генерал-майор) Иван Алексеевич Сикорский был известным психиатром, специалистом по детским нервным болезням. Он добился немалых успехов в этой области, однако имел неоднозначные политические взгляды. В конце жизни этот ретроград, последовательный реакционер-монархист и человек откровенно расистских взглядов окончательно запятнал свою репутацию.

Иван Сикорский, фото 1913 года
Иван Сикорский, фото 1913 года

Его неоднократно и не без основания обвиняли в сотрудничестве с тайной полицией. Почетный член Киевского клуба российских националистов (ККРН) Иван Сикорский имел ярко выраженные украинофобские и юдофобские взгляды. Он считал украинцев малороссами, одной из трех ветвей единого русского народа:

"Этнографический термин "украинцы" за отсутствием самого объекта, т. е. этнографически особого народа, не имеет основания существовать, а обозначение территории именем "Украины" потеряло свою первоначальную административную надобность, а потому самый термин представляется бесполезным, подобно наименованию "Священной Римской империи" или "Московского государства" (из доклада в ККРН 7 февраля 1913 года).

Дело "о ритуальном умучении христианского мальчика"

Итак, его карьера завершилась громким скандалом. Осенью 1913 года на суде над киевским евреем Менахемом Менделем Бейлисом, которого безосновательно обвиняли в ритуальном убийстве 13-летнего мальчика-христианина Андрея Ющинского, Иван Сикорский выступил в роли психиатра-эксперта. Позиция профессора основывалась на его этнопсихических представлениях, которые не имели никакого отношения к науке и обосновывали и поддерживали позицию стороны обвинения в процессе.

"Никогда психиатры не были столь единодушны и принципиальны в проявлении своего отвращения к использованию психиатрии в политических целях", – писал известный врач-психиатр Михаил Буянов.

Позицию Ивана Сикорского осуждали светила медицины как в Российской империи (Владимир Бехтерев, Владимир Сербский), так и за рубежом (швейцарец Ойген Блейлер, немец Эрнст Цимке). Защищали Бейлиса также большинство представителей творческой интеллигенции, подписавших обращение в его защиту.

Среди подписантов протеста под красноречивым названием "К российскому обществу (по поводу кровавого навета на евреев)", автором которого был писатель Владимир Короленко, были украинский историк Михаил Грушевский, украинский ученый и философ Владимир Вернадский, русские писатели Александр Куприн, Леонид Андреев, Вячеслав Иванов, Федор Сологуб…

Православный клир два с половиной года, которые просидел в тюрьме Бейлис, под давлением царской власти, занимал позицию поддержки обвинений… Некоторое время даже по решению Священного Синода собирали деньги для постройки храма в память "о ритуальном умучении христианского мальчика".

Из-за позиции общественности сфальсифицированное дело зашло в тупик и завершилось громким поражением великодержавных шовинистов, опиравшихся на царскую власть и лично Николая II.

Главный конструктор в 23 года

Игорь Сикорский, еще учась в Киевской политехнике, оборудовал в усадьбе отца на улице Ярославов Вал, 15 мастерскую, где строил самолеты и вертолеты. В 1912 году аэроплан конструкции Сикорского С-6Ф продемонстрировали на выставке в Москве, где он получил Большую золотую медаль. На молодого авиаконструктора обратили внимание в столице Российской империи в Санкт-Петербурге, и он получил приглашение возглавить авиационное отделение завода "Руссо-Балт", которое тогда располагалось в Риге. Главный конструктор в 23 года!

Выдающийся киевский краевед и историк Дмитрий Малаков писал: "Вершиной творчества И. Сикорского в предвоенный период стало создание в 1913 г. четырехмоторного самолета "Илья Муромец", мощностью 520 л. с., грузоподъемностью 300 пудов (4,8 тонны), скоростью 100 км/ч. Полеты этого великана стали сенсацией.

В рекордном полете 12 февраля 1914 г. на борту самолета находилось 15 человек и собачка. Салон был оборудован мебелью, плетеной из деснянской лозы, а желающие могли подняться на открытый мостик на фюзеляже. Всего в тогдашней России в течение 1909—1917 гг. И. Сикорский создал 25 основных типов самолетов и два вертолета".

Авиаторы Сикорский (справа), Геннер и Каульбарс на борту самолета Русский витязь, сентябрь 1913 года
Авиаторы Сикорский (справа), Геннер и Каульбарс на борту самолета "Русский витязь", сентябрь 1913 года

В начале Первой мировой войны (1914—1918) Игорь Сикорский занимался разработкой военных самолетов разного назначения и различных модификаций, которые использовались при боевых действиях – легкие истребители и разведчики, морские разведчики, двухмоторный истребитель и штурмовик….

Бомбардировщик "Илья Муромец" (официальное название С-22) был четырехмоторным бипланом, который выпускали – более 20 модификаций – до начала 1918 года, уже в Петрограде, Москве и Твери. Этот самолет стал к тому времени самым массовым в мире и в 1914 году им был установлен мировой рекорд грузоподъемности. Военно-морское ведомство заказало за это время 85 "Муромцев".

Четырехмоторный биплан Илья Муромец, 1913 год
Четырехмоторный биплан "Илья Муромец", 1913 год

После большевистского переворота в Петрограде в октябре 1917 года ситуация кардинально изменилась. Начиналась Гражданская война, работа на заводах "Руссо-Балта" была практически свернута. В марте 1918 года Игорь Сикорский уезжает во Францию.

Идет Первая мировая война, кайзеровская Германия начинает свое последнее наступление на Париж. В июле-августе того года происходит второе сражение на Марне, однако союзники из Антанты удержали фронт и перешли в наступление. Приближалась победа союзников над Центральными державами. Франция была настолько измучена войной, что все возможные проекты выдающегося авиаконструктора так и не получили поддержки. Уже в марте 1919 года он был вынужден уехать в США.

Отец Иван Алексеевич умер месяцем раньше — в феврале 1919 года в Киеве и был похоронен на Байковом кладбище, а следы матери теряются в водовороте послереволюционных событий…

Игорь Сикорский — биография и фото

*О победной "американской эпопее" Игоря Сикорского читайте в "Телеграфе" в ближайшее время.

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