Дела небесные и земные сына и отца Сикорских

110 лет назад молодой выпускник киевской Политехники за день установил два рекорда скорости

Столица Украины – одна из самых известных и старинных столиц авиастроения в мире. Поэтому неудивительно, что именно в Киеве 27 марта 1914 года Игорь Сикорский на биплане "С-6" установил два мировых рекорда скорости. С двумя пассажирами на борту – 111 км/ч, а с пятью – 106 км/ч.

Это один из многих мировых рекордов, автором которых был уроженец Киева, выдающийся авиаконструктор и один из пионеров воздухоплавания. Его долгая жизнь была полна блестящих побед и редких неудач. Игорь Иванович сумел достичь невиданных высот в области авиастроения. Выходец из Украины прославил свое имя, а его вертолеты и авиалайнеры компании Sikorsky Aircraft, уже построенные в США, известны во всем мире.

Аэроплан на средства отца

Датой рождения отечественной авиации считается 23 мая 1910 года. Тогда на Сырецком аэродроме состоялся первый в Российской империи полет на самолете, который выполнил бывший профессор Киевского политехнического института, князь Александр Кудашев – автор конструкции первого действующего самолета в империи Романовых, получившего название "Кудашев-1".

А вот вторым стал аэроплан "БИС-2", который проектировал и построил на средства отца студент Политехники, член Киевского общества воздухоплавания Игорь Сикорский. В то время ему едва исполнился 21 год!

И уже 3 июня 1910 года Игорь Сикорский поднял в небо свое детище. Полет был недолгим, всего 12 секунд. Однако это был многообещающий старт…

Игорь Сикорский, 1914 год. Фото — Карл Булла

Родился Игорь 25 мая (6 июня) 1889 года в Киеве в семье профессора Киевского университета им. св. Владимира Ивана Алексеевича Сикорского. Крестными родителями младенца стали двоюродный брат императора Александра III – великий князь Петр Романов и его мать – великая княгиня Александра Петровна.

Мать, Мария Стефановна (в девичестве – Темрюк-Черкасова), получила медицинское образование, работала врачом, однако после женитьбы посвятила жизнь семье и воспитанию пятерых детей.

"Ей дом Сикорских обязан особым уютом и творческой атмосферой, которая нужна для гармоничного развития незаурядных личностей. Детские годы будущего авиаконструктора были озарены светом культуры, искусства и глубоких знаний об окружающем мире, которые дала ему семья и которые определили всю его дальнейшую судьбу", — писал ректор НТУУ "КПИ" Михаил Згуровский в книге "Киевские политехники – пионеры авиации, космонавтики, ракетостроения".

Памятник Игорю Сикорскому на музейной площади Киевской политехники. Фото автора

Отец, действительный статский советник (эквивалент армейскому чину генерал-майор) Иван Алексеевич Сикорский был известным психиатром, специалистом по детским нервным болезням. Он добился немалых успехов в этой области, однако имел неоднозначные политические взгляды. В конце жизни этот ретроград, последовательный реакционер-монархист и человек откровенно расистских взглядов окончательно запятнал свою репутацию.

Иван Сикорский, фото 1913 года

Его неоднократно и не без основания обвиняли в сотрудничестве с тайной полицией. Почетный член Киевского клуба российских националистов (ККРН) Иван Сикорский имел ярко выраженные украинофобские и юдофобские взгляды. Он считал украинцев малороссами, одной из трех ветвей единого русского народа:

"Этнографический термин "украинцы" за отсутствием самого объекта, т. е. этнографически особого народа, не имеет основания существовать, а обозначение территории именем "Украины" потеряло свою первоначальную административную надобность, а потому самый термин представляется бесполезным, подобно наименованию "Священной Римской империи" или "Московского государства" (из доклада в ККРН 7 февраля 1913 года).

Дело "о ритуальном умучении христианского мальчика"

Итак, его карьера завершилась громким скандалом. Осенью 1913 года на суде над киевским евреем Менахемом Менделем Бейлисом, которого безосновательно обвиняли в ритуальном убийстве 13-летнего мальчика-христианина Андрея Ющинского, Иван Сикорский выступил в роли психиатра-эксперта. Позиция профессора основывалась на его этнопсихических представлениях, которые не имели никакого отношения к науке и обосновывали и поддерживали позицию стороны обвинения в процессе.

"Никогда психиатры не были столь единодушны и принципиальны в проявлении своего отвращения к использованию психиатрии в политических целях", – писал известный врач-психиатр Михаил Буянов.

Позицию Ивана Сикорского осуждали светила медицины как в Российской империи (Владимир Бехтерев, Владимир Сербский), так и за рубежом (швейцарец Ойген Блейлер, немец Эрнст Цимке). Защищали Бейлиса также большинство представителей творческой интеллигенции, подписавших обращение в его защиту.

Среди подписантов протеста под красноречивым названием "К российскому обществу (по поводу кровавого навета на евреев)", автором которого был писатель Владимир Короленко, были украинский историк Михаил Грушевский, украинский ученый и философ Владимир Вернадский, русские писатели Александр Куприн, Леонид Андреев, Вячеслав Иванов, Федор Сологуб…

Православный клир два с половиной года, которые просидел в тюрьме Бейлис, под давлением царской власти, занимал позицию поддержки обвинений… Некоторое время даже по решению Священного Синода собирали деньги для постройки храма в память "о ритуальном умучении христианского мальчика".

Из-за позиции общественности сфальсифицированное дело зашло в тупик и завершилось громким поражением великодержавных шовинистов, опиравшихся на царскую власть и лично Николая II.

Главный конструктор в 23 года

Игорь Сикорский, еще учась в Киевской политехнике, оборудовал в усадьбе отца на улице Ярославов Вал, 15 мастерскую, где строил самолеты и вертолеты. В 1912 году аэроплан конструкции Сикорского С-6Ф продемонстрировали на выставке в Москве, где он получил Большую золотую медаль. На молодого авиаконструктора обратили внимание в столице Российской империи в Санкт-Петербурге, и он получил приглашение возглавить авиационное отделение завода "Руссо-Балт", которое тогда располагалось в Риге. Главный конструктор в 23 года!

Выдающийся киевский краевед и историк Дмитрий Малаков писал: "Вершиной творчества И. Сикорского в предвоенный период стало создание в 1913 г. четырехмоторного самолета "Илья Муромец", мощностью 520 л. с., грузоподъемностью 300 пудов (4,8 тонны), скоростью 100 км/ч. Полеты этого великана стали сенсацией.

В рекордном полете 12 февраля 1914 г. на борту самолета находилось 15 человек и собачка. Салон был оборудован мебелью, плетеной из деснянской лозы, а желающие могли подняться на открытый мостик на фюзеляже. Всего в тогдашней России в течение 1909—1917 гг. И. Сикорский создал 25 основных типов самолетов и два вертолета".

Авиаторы Сикорский (справа), Геннер и Каульбарс на борту самолета "Русский витязь", сентябрь 1913 года

В начале Первой мировой войны (1914—1918) Игорь Сикорский занимался разработкой военных самолетов разного назначения и различных модификаций, которые использовались при боевых действиях – легкие истребители и разведчики, морские разведчики, двухмоторный истребитель и штурмовик….

Бомбардировщик "Илья Муромец" (официальное название С-22) был четырехмоторным бипланом, который выпускали – более 20 модификаций – до начала 1918 года, уже в Петрограде, Москве и Твери. Этот самолет стал к тому времени самым массовым в мире и в 1914 году им был установлен мировой рекорд грузоподъемности. Военно-морское ведомство заказало за это время 85 "Муромцев".

Четырехмоторный биплан "Илья Муромец", 1913 год

После большевистского переворота в Петрограде в октябре 1917 года ситуация кардинально изменилась. Начиналась Гражданская война, работа на заводах "Руссо-Балта" была практически свернута. В марте 1918 года Игорь Сикорский уезжает во Францию.

Идет Первая мировая война, кайзеровская Германия начинает свое последнее наступление на Париж. В июле-августе того года происходит второе сражение на Марне, однако союзники из Антанты удержали фронт и перешли в наступление. Приближалась победа союзников над Центральными державами. Франция была настолько измучена войной, что все возможные проекты выдающегося авиаконструктора так и не получили поддержки. Уже в марте 1919 года он был вынужден уехать в США.

Отец Иван Алексеевич умер месяцем раньше — в феврале 1919 года в Киеве и был похоронен на Байковом кладбище, а следы матери теряются в водовороте послереволюционных событий…

*О победной "американской эпопее" Игоря Сикорского читайте в "Телеграфе" в ближайшее время.