Более 500 пострадавших, есть погибшие. Все подробности о мощном взрыве в порту Ирана (фото, видео)

Одной из причин трагедии называют халатность

В субботу, 26 апреля, в порту Ирана прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 500 человек. Трагедия произошла в день третьего раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Об этом сообщил Reuters. Отмечается, что взрыв прогремел в порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бандар-Аббас.

По состоянию на 18:00 известно, что число пострадавших превысило 500 человек, погибли 3 человека. На месте взрыва вспыхнул мощный пожар. От силы взрывной волны вылетели окна в зданиях на расстоянии нескольких километров. В сети уже показали момент взрыва и столб дыма, напоминавший гриб.

"Источником этого инцидента стал взрыв нескольких контейнеров, хранившихся в районе пристани порта Шахид Раджаи. Сейчас мы эвакуируем и доставляем раненых в медицинские центры", — заявил представитель местного управления кризисными ситуациями.

Топливный бак взорвался возле административного здания. Причиной инцидента называют "небрежность в обращении с легковоспламеняющимися материалами". В то же время, Израильские военные или офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху не дали комментариев относительно того, причастен ли Израиль каким-то образом к взрыву.

Отметим, что порт Шахид Раджаи — самый крупный порт Ирана, через который проходит 85% всех грузов и разгрузок контейнеров в стране. Это также второй по величине контейнерный порт по всему Ближнему Востоку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Дональд Трамп фактически сорвал удар Израиля по ядерным объектам Ирана.