Высмеивал царя и спас университет в Киеве, или Как генерал Михаил Драгомиров попал на картину "Запорожцы пишут письмо..."

Боевой генерал стал "лицом" кошевого Ивана Сирко

В становлении Российской империи немалую, а очень часто и определяющую роль играли украинцы. Роль, как видно из истории, неоднозначную, однако даже среди государственных деятелей и военных минувшей эпохи встречались настоящие патриоты своей "малой" родины.

Не паркетный, а боевой генерал, участник войны с Османской империей (1877—1878), военный теоретик, педагог, искусный публицист, талантливый администратор — киевский, волынский и подольский генерал-губернатор (1897—1903)… Это все один человек, уроженец Конотопа, Михаил Драгомиров (1830—1905).

Да, проще всего видеть в славном военном и гражданском деятеле только исполнителя приказов самодержавной власти, однако Михаил Иванович был — а это признавали друзья и враги — человеком критического мышления, неординарным военным и администратором. Не будем идеализировать образ Драгомирова, он оставался человеком своего времени, верным присяге и империи, которой служил.

Михаил Драгомиров родился 8 (20) ноября 1830 года в маленьком имении родителей на хуторе близ Конотопа Сумской области. Драгомировы (Драгомирецкие, шляхтичи польского происхождения из Езуполя на Галичине) имели дальние корни на Балканах — в Хорватии или Герцеговине. Отец Иван Иванович был военным, уволился в чине майора в 1825 году. Мать Анна Балюра была казачьего происхождения.

Сначала юноша учился в уездном конотопском училище, а в 1847 году продолжил, уже военное, образование в Дворянском полку. Служил в лейб-гвардии Семеновского полка в Санкт-Петербурге. Был среди лучших в Академии Генерального штаба, получив по ее завершении золотую медаль; продолжал обучение во Франции, Бельгии и Великобритании. В 33 года(!) стал профессором тактики Академии. Спустя 10 лет Михаил Драгомиров уже командовал 14-й пехотной дивизией. Во время Австро-прусской войны (1866) был представителем России в прусской армии.

В начале Русско-турецкой войны его дивизия отличилась во время форсирования Дуная близ Систова, а затем и при обороне Шипки. 12 августа 1877 года Михаил Драгомиров получил тяжелое ранение в ногу и был эвакуирован. После выздоровления генерал возглавил Академию Генштаба…

Ранение генерала Драгомирова под Шипкой. Иллюстрация из британского журнала, после 1878 года

В 1889 году получил должность командующего Киевским военным округом. В январе 1898 года Михаил Драгомиров был назначен еще и киевским, подольским и волынским генерал-губернатором. Его либеральные взгляды не совпадали с консервативными предыдущих генерал-губернаторов Юго-Западного края. Постепенно среди киевских военных и чиновников практически не осталось украинофобов типа Михаила Юзефовича, автора "Записки об угрозе украинского сепаратизма" и члена правительственной комиссии, которая приняла тайный Эмский акт 1876 года о полном запрете украинской письменности.

Возможно, поэтому еще в начале 1870-х годов к Михаилу Ивановичу, тогда командовавшему дивизией в Одесском военном округе, потянулись представители украинской культуры и науки. Назовем дюжину имен: его друзьями были первый историк украинского языка, фольклорист Павел Житецкий, биолог, будущий лауреат Нобелевской премии (1902) Илья Мечников, композитор Николай Лысенко, историки Николай Костомаров, Дмитрий Яворницкий, Александр Лазаревский, Николай Аркас и Дмитрий Багалий, искусствовед Адриан Прахов, выдающийся врач Василий Образцов, писатель и этнограф Иван Нечуй-Левицкий. Долгие годы хорошим другом генерала был выдающийся украинский историк, один из основателей киевской "Старої громади" Владимир Антонович.

Киевский искусствовед Адриан Прахов. Картина Ивана Крамского, 1879 год

Украинский историк и общественный деятель Дмитрий Багалий. Фото 1911 года

Украинский драматург Николай Садовский писал о Драгомирове: "Это был, могу сказать, тайный Никодим украинства. При его власти мы вздохнули свободнее… Поэтому, когда мне случалось обращаться к нему по какому-то театральному делу, он всегда очень радостно меня встречал, внимательно выслушивал все и даже разговаривал со мной на официальном приеме по-украински. Это одно уже свидетельствует о его приверженности всему украинскому" (Никодим — фарисей, член Синедриона, тайный ученик Христа, который упоминается в Евангелии от Иоанна. — Авт.).

Напомним, что театральное искусство украинского народа было под запретом. Так, драма Садовского "Богдан Хмельницкий" 12 лет никак не могла попасть на сцену. И только по приказу Михаила Драгомирова в 1898 году наконец разрешили ее постановку в украинских губерниях. В том же году он поддержал ходатайство Николая Лысенко перед министерством внутренних дел об открытии в Киеве музыкальной школы.

Постоянное покровительство командующего КВО и генерал-губернатора помогло главному редактору историко-этнографического и литературного журнала "Кіевская старина" Владимиру Науменко получить право на публикацию художественных произведений на украинском языке и создать в 1900 году украинскую типографию. Авторитет Драгомирова и здесь сыграл важную роль, потому что он подал мотивированное ходатайство в МВД империи, фактически замкнув на себе решение о печати материалов журнала.

Михаил Драгомиров дружил с выдающимся художником Ильей Репиным, уроженцем Чугуева под Харьковом. Для картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" (1880—1891) ему позировала целая плеяда знаменитых деятелей культуры, в основном украинцев: меценат и владелец известного имения в Качановке Василий Тарновский, историк Дмитрий Яворницкий в роли писаря, художники Порфирий Мартынович, Иван Циоглинский и Николай Кузнецов, певец Федор Стравинский (отец композитора Игоря Стравинского)…

Слева – кошевой атаман Иван Сирко (фрагмент картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"). Справа – генерал Михаил Драгомиров. Портрет художника Ильи Репина, 1889 год

Однако главным персонажем картины стал Михаил Драгомиров в роли кошевого Запорожской Сечи Ивана Сирко. Репин написал и известный портрет Михаила Драгомирова в парадном мундире. Он же, как художник Валентин Серов и художница Зинаида Серебрякова, рисовал и Софию — дочь Михаила Ивановича.

"При предыдущей власти передовая общественность Киева не могла и мечтать о том, чтобы получить разрешение на празднование юбилея или отправление панихиды памяти Т. Шевченко. Однако при Драгомирове это стало возможным. Активнее всех в разное время ходатайствовали о получении разрешения отправить панихиду за поэтом, используя личное знакомство с Драгомировым, А.М.Лазаревский, П.Г.Житецкий, А.И.Левицкий, В.П.Науменко, семья Тарновских и многие другие", — писал киевский краевед и исследователь жизни Михаила Драгомирова Андрей Матвиенко.

Генерал имел неуступчивый характер и не боялся вступать в острые конфликты даже с самодержцем. Когда в Киеве зимой 1901 года начались протесты революционной молодежи (183 активиста исключили из университета святого Владимира и забрали в солдаты), император Николай II приказал отправить против студентов военные подразделения. Драгомиров ответил: "Армия не научена штурмовать университеты!"

Тогда царь приказал подавить беспорядки. Михаил Иванович выполнил приказ и, окружив университет военными подразделениями и подтянув пушки, продиктовал телеграмму в Санкт-Петербург: "Ваше Величество, артиллерия в готовности, войска на боевых позициях, враги Отечества не обнаружены…" Известно крылатое изречение Драгомирова о Николае II: "Сидеть на престоле — годится, однако стоять во главе России — не способен".

Первая страница французского литературно-художественного журнала La Petit Parisien за 1895 год

Летом 1903 года генерал Драгомиров по состоянию здоровья подает в отставку и вскоре переезжает в родной Конотоп. 15 октября Михаил Иванович умирает. Вдове Софии Григорович поступило около 600 сочувственных телеграмм, и среди них от короля Румынии Кароля I, военных министров Болгарии и Франции, Академии Генштаба…

Похоронен в родовом склепе возле Вознесенской церкви в Конотопе, которую строили и на средства его отца. После октября 1917 года могила и склеп были осквернены. Перед Второй мировой войной кладбище вблизи церкви сравняли с землей, точное место захоронения Михаила Ивановича утеряно.

Сейчас в Конотопе открыт музей Михаила Драгомирова в доме, где жила его большая семья (жена родила семерых мальчиков и трех девочек). В 2006 году на территории Вознесенской церкви проведены поисковые работы, в результате которых найден склеп. В 2007 году на месте склепа был установлен дубовый крест и возложена гранитная плита. В доме на Печерске, в котором проживал во время службы в Киеве генерал, сейчас находится посольство КНР.

Памятник Михаилу Драгомирову в Конотопе. Скульптор Борис Довгань