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Высмеивал царя и спас университет в Киеве, или Как генерал Михаил Драгомиров попал на картину "Запорожцы пишут письмо..."

Автор
Сергей Махун Сергей Махун
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Картина Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", 1880—1891 годы. Драгомиров в центре, в образе кошевого Ивана Сирко
Картина Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", 1880—1891 годы. Драгомиров в центре, в образе кошевого Ивана Сирко

Боевой генерал стал "лицом" кошевого Ивана Сирко

В становлении Российской империи немалую, а очень часто и определяющую роль играли украинцы. Роль, как видно из истории, неоднозначную, однако даже среди государственных деятелей и военных минувшей эпохи встречались настоящие патриоты своей "малой" родины.

Не паркетный, а боевой генерал, участник войны с Османской империей (1877—1878), военный теоретик, педагог, искусный публицист, талантливый администратор — киевский, волынский и подольский генерал-губернатор (1897—1903)… Это все один человек, уроженец Конотопа, Михаил Драгомиров (1830—1905).

Да, проще всего видеть в славном военном и гражданском деятеле только исполнителя приказов самодержавной власти, однако Михаил Иванович был — а это признавали друзья и враги — человеком критического мышления, неординарным военным и администратором. Не будем идеализировать образ Драгомирова, он оставался человеком своего времени, верным присяге и империи, которой служил.

Михаил Драгомиров родился 8 (20) ноября 1830 года в маленьком имении родителей на хуторе близ Конотопа Сумской области. Драгомировы (Драгомирецкие, шляхтичи польского происхождения из Езуполя на Галичине) имели дальние корни на Балканах — в Хорватии или Герцеговине. Отец Иван Иванович был военным, уволился в чине майора в 1825 году. Мать Анна Балюра была казачьего происхождения.

Сначала юноша учился в уездном конотопском училище, а в 1847 году продолжил, уже военное, образование в Дворянском полку. Служил в лейб-гвардии Семеновского полка в Санкт-Петербурге. Был среди лучших в Академии Генерального штаба, получив по ее завершении золотую медаль; продолжал обучение во Франции, Бельгии и Великобритании. В 33 года(!) стал профессором тактики Академии. Спустя 10 лет Михаил Драгомиров уже командовал 14-й пехотной дивизией. Во время Австро-прусской войны (1866) был представителем России в прусской армии.

В начале Русско-турецкой войны его дивизия отличилась во время форсирования Дуная близ Систова, а затем и при обороне Шипки. 12 августа 1877 года Михаил Драгомиров получил тяжелое ранение в ногу и был эвакуирован. После выздоровления генерал возглавил Академию Генштаба…

Ранение генерала Драгомирова под Шипкой. Иллюстрация из британского журнала, после 1878
Ранение генерала Драгомирова под Шипкой. Иллюстрация из британского журнала, после 1878 года

В 1889 году получил должность командующего Киевским военным округом. В январе 1898 года Михаил Драгомиров был назначен еще и киевским, подольским и волынским генерал-губернатором. Его либеральные взгляды не совпадали с консервативными предыдущих генерал-губернаторов Юго-Западного края. Постепенно среди киевских военных и чиновников практически не осталось украинофобов типа Михаила Юзефовича, автора "Записки об угрозе украинского сепаратизма" и члена правительственной комиссии, которая приняла тайный Эмский акт 1876 года о полном запрете украинской письменности.

Возможно, поэтому еще в начале 1870-х годов к Михаилу Ивановичу, тогда командовавшему дивизией в Одесском военном округе, потянулись представители украинской культуры и науки. Назовем дюжину имен: его друзьями были первый историк украинского языка, фольклорист Павел Житецкий, биолог, будущий лауреат Нобелевской премии (1902) Илья Мечников, композитор Николай Лысенко, историки Николай Костомаров, Дмитрий Яворницкий, Александр Лазаревский, Николай Аркас и Дмитрий Багалий, искусствовед Адриан Прахов, выдающийся врач Василий Образцов, писатель и этнограф Иван Нечуй-Левицкий. Долгие годы хорошим другом генерала был выдающийся украинский историк, один из основателей киевской "Старої громади" Владимир Антонович.

Киевский искусствовед Адриан Прахов. Картина Ивана Крамского, 1879 год
Киевский искусствовед Адриан Прахов. Картина Ивана Крамского, 1879 год
Украинский историк и общественный деятель Дмитрий Багалий. Фото 1911
Украинский историк и общественный деятель Дмитрий Багалий. Фото 1911 года

Украинский драматург Николай Садовский писал о Драгомирове: "Это был, могу сказать, тайный Никодим украинства. При его власти мы вздохнули свободнее… Поэтому, когда мне случалось обращаться к нему по какому-то театральному делу, он всегда очень радостно меня встречал, внимательно выслушивал все и даже разговаривал со мной на официальном приеме по-украински. Это одно уже свидетельствует о его приверженности всему украинскому" (Никодим — фарисей, член Синедриона, тайный ученик Христа, который упоминается в Евангелии от Иоанна. — Авт.).

Напомним, что театральное искусство украинского народа было под запретом. Так, драма Садовского "Богдан Хмельницкий" 12 лет никак не могла попасть на сцену. И только по приказу Михаила Драгомирова в 1898 году наконец разрешили ее постановку в украинских губерниях. В том же году он поддержал ходатайство Николая Лысенко перед министерством внутренних дел об открытии в Киеве музыкальной школы.

Постоянное покровительство командующего КВО и генерал-губернатора помогло главному редактору историко-этнографического и литературного журнала "Кіевская старина" Владимиру Науменко получить право на публикацию художественных произведений на украинском языке и создать в 1900 году украинскую типографию. Авторитет Драгомирова и здесь сыграл важную роль, потому что он подал мотивированное ходатайство в МВД империи, фактически замкнув на себе решение о печати материалов журнала.

Михаил Драгомиров дружил с выдающимся художником Ильей Репиным, уроженцем Чугуева под Харьковом. Для картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" (1880—1891) ему позировала целая плеяда знаменитых деятелей культуры, в основном украинцев: меценат и владелец известного имения в Качановке Василий Тарновский, историк Дмитрий Яворницкий в роли писаря, художники Порфирий Мартынович, Иван Циоглинский и Николай Кузнецов, певец Федор Стравинский (отец композитора Игоря Стравинского)…

Фрагменты двух картин Репина – коллаж
Слева – кошевой атаман Иван Сирко (фрагмент картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"). Справа – генерал Михаил Драгомиров. Портрет художника Ильи Репина, 1889 год

Однако главным персонажем картины стал Михаил Драгомиров в роли кошевого Запорожской Сечи Ивана Сирко. Репин написал и известный портрет Михаила Драгомирова в парадном мундире. Он же, как художник Валентин Серов и художница Зинаида Серебрякова, рисовал и Софию — дочь Михаила Ивановича.

"При предыдущей власти передовая общественность Киева не могла и мечтать о том, чтобы получить разрешение на празднование юбилея или отправление панихиды памяти Т. Шевченко. Однако при Драгомирове это стало возможным. Активнее всех в разное время ходатайствовали о получении разрешения отправить панихиду за поэтом, используя личное знакомство с Драгомировым, А.М.Лазаревский, П.Г.Житецкий, А.И.Левицкий, В.П.Науменко, семья Тарновских и многие другие", — писал киевский краевед и исследователь жизни Михаила Драгомирова Андрей Матвиенко.

Генерал имел неуступчивый характер и не боялся вступать в острые конфликты даже с самодержцем. Когда в Киеве зимой 1901 года начались протесты революционной молодежи (183 активиста исключили из университета святого Владимира и забрали в солдаты), император Николай II приказал отправить против студентов военные подразделения. Драгомиров ответил: "Армия не научена штурмовать университеты!"

Тогда царь приказал подавить беспорядки. Михаил Иванович выполнил приказ и, окружив университет военными подразделениями и подтянув пушки, продиктовал телеграмму в Санкт-Петербург: "Ваше Величество, артиллерия в готовности, войска на боевых позициях, враги Отечества не обнаружены…" Известно крылатое изречение Драгомирова о Николае II: "Сидеть на престоле — годится, однако стоять во главе России — не способен".

Первая страница французского литературно-художественного журнала La Petit Parisien за 1895 год
Первая страница французского литературно-художественного журнала La Petit Parisien за 1895 год

Летом 1903 года генерал Драгомиров по состоянию здоровья подает в отставку и вскоре переезжает в родной Конотоп. 15 октября Михаил Иванович умирает. Вдове Софии Григорович поступило около 600 сочувственных телеграмм, и среди них от короля Румынии Кароля I, военных министров Болгарии и Франции, Академии Генштаба…

Похоронен в родовом склепе возле Вознесенской церкви в Конотопе, которую строили и на средства его отца. После октября 1917 года могила и склеп были осквернены. Перед Второй мировой войной кладбище вблизи церкви сравняли с землей, точное место захоронения Михаила Ивановича утеряно.

Сейчас в Конотопе открыт музей Михаила Драгомирова в доме, где жила его большая семья (жена родила семерых мальчиков и трех девочек). В 2006 году на территории Вознесенской церкви проведены поисковые работы, в результате которых найден склеп. В 2007 году на месте склепа был установлен дубовый крест и возложена гранитная плита. В доме на Печерске, в котором проживал во время службы в Киеве генерал, сейчас находится посольство КНР.

Памятник Михаилу Драгомирову в Конотопе. Скульптор Борис Довгань
Памятник Михаилу Драгомирову в Конотопе. Скульптор Борис Довгань

В июне 2023 года улицу Михаила Драгомирова в Киеве переименовали в честь военного, майора 72-й бригады ВСУ Андрея Верхогляда, героически погибшего в войне с РФ. Инициатор предложения, секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко (как оказалось, он не учился во Львовском университете им. И. Франко и имеет поддельный диплом бакалавра) почему-то считает, что название улицы "навязано советским союзом и россией". Хотя улица носила имя Михаила Драгомирова с 1999 года, уже при независимой Украине…

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