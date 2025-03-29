Праздник 29 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы избежать беды

Узнайте, что не стоит делать в этот день, чтобы не получить проблемы

В субботу, 29 марта, согласно новоюлианскому календарю, христиане чествуют священномученика Марка, диакона Кирилла, преподобного Иоанна Пустынника, святителя Евстафия Вифинийского. Сейчас продолжается Великий пост к Пасхе, продолжительностью 48 дней.

Священномученик Марк жил во времена преследований верующих императором в 4-м веке. Мужчина отправился к правителю сам, когда услышал, что других людей пытают, пытаясь его найти. Марка подвергли пыткам, но он не предал Иисуса Христа.

Диакон Кирилл ликвидировал идолы язычников во времена гонения христиан Константином Великим. Позже к власти пришел император Юлиан Отступник, который также приказывал захватывать верующих. Так Кирилла убили.

Преподобный Пустынник вел аскетическую жизнь, отделившись от общества. Он увидел старый колодец и решил там жить. Мужчина умер в 4-м веке.

Святитель Евстафий постригся в монахи и впоследствии стал епископом Вифинии в Малой Азии. Попал в ссылку через веру в Иисуса Христа, где его пытали и морили голодом. Евстафия не стало в 9-м веке.

Традиции и приметы 29 марта

Наши предки в этот день отмечали праздник Берещения, то есть чествовали березу. Также в этот день начинали собирать березовый сок. Верующие же просят у святых покровительства и помощи в делах.

Гром в этот день является предвестником дождливого лета.

Если хорошо виден закат — ждите сухую погоду.

Течет много сока из березы – возможны заморозки.

Что нельзя делать 29 марта

Не стоит наедаться хлебом на ночь. Это может вызвать нищету.

Запрещено употреблять мясо, молочные продукты, рыбу, ведь продолжается Великий пост.

Нельзя устраивать гулянки, праздники и другие веселья.

Не рекомендуется рубить деревья, потому что это может привлечь беду.

Также нельзя шить, вышивать и работать на земле.

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