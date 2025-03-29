Праздник 29 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы избежать беды
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Узнайте, что не стоит делать в этот день, чтобы не получить проблемы
В субботу, 29 марта, согласно новоюлианскому календарю, христиане чествуют священномученика Марка, диакона Кирилла, преподобного Иоанна Пустынника, святителя Евстафия Вифинийского. Сейчас продолжается Великий пост к Пасхе, продолжительностью 48 дней.
- Священномученик Марк жил во времена преследований верующих императором в 4-м веке. Мужчина отправился к правителю сам, когда услышал, что других людей пытают, пытаясь его найти. Марка подвергли пыткам, но он не предал Иисуса Христа.
- Диакон Кирилл ликвидировал идолы язычников во времена гонения христиан Константином Великим. Позже к власти пришел император Юлиан Отступник, который также приказывал захватывать верующих. Так Кирилла убили.
- Преподобный Пустынник вел аскетическую жизнь, отделившись от общества. Он увидел старый колодец и решил там жить. Мужчина умер в 4-м веке.
- Святитель Евстафий постригся в монахи и впоследствии стал епископом Вифинии в Малой Азии. Попал в ссылку через веру в Иисуса Христа, где его пытали и морили голодом. Евстафия не стало в 9-м веке.
Традиции и приметы 29 марта
Наши предки в этот день отмечали праздник Берещения, то есть чествовали березу. Также в этот день начинали собирать березовый сок. Верующие же просят у святых покровительства и помощи в делах.
- Гром в этот день является предвестником дождливого лета.
- Если хорошо виден закат — ждите сухую погоду.
- Течет много сока из березы – возможны заморозки.
Что нельзя делать 29 марта
- Не стоит наедаться хлебом на ночь. Это может вызвать нищету.
- Запрещено употреблять мясо, молочные продукты, рыбу, ведь продолжается Великий пост.
- Нельзя устраивать гулянки, праздники и другие веселья.
- Не рекомендуется рубить деревья, потому что это может привлечь беду.
- Также нельзя шить, вышивать и работать на земле.
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