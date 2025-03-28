Скандальную криворожскую депутатку заметили на автомобиле за 2 миллиона (фото)

Как чиновница с зарплатой в 25 тысяч гривен смогла позволить себе Volkswagen Touareg и круиз?

В Кривом Роге бухгалтер отдела образования Долгинцевского райсовета Татьяна Корчевская оказалась в центре скандала. Несмотря на официальную зарплату в 25 тысяч гривен, чиновница недавно приобрела роскошный Volkswagen Touareg 2018 стоимостью около 47,9 тыс. долларов.

Как сообщает издание Свои Кривой Рог, она подозревается в деле о хищении более 2 миллионов гривен на ремонтах укрытий в школах и садиках города.

Схема хищения и фигуранты дела

По данным следствия, в 2023 году Корчевская сговорилась с директором фирмы "Абакон" Олегом Кондратенко, который на тот момент возглавлял компанию.

Он – бывший депутат от "Европейской солидарности" и давний знакомый бухгалтера еще со времен работы в государственном предприятии "Криворожская Теплоцентраль". Следователи установили, что чиновник передавала компании запросы на выполнение ремонтов, фирма завышала цены, а затем тендеры оформляли через "Прозорро".

В общей сложности установлено не менее 18 случаев безосновательного расходования бюджетных средств.

Ущерб общине, по информации судебных материалов, составляет более 2 млн грн. Среди объектов, где проводились работы:

укрытие гимназии №109 "Темп" – 50727 грн;

укрытие гимназии №130 – 118 280 грн;

детсад №72 – 31 274 грн;

лицей №24 – 278 423 грн;

другие образовательные учреждения.

Суд и мера пресечения

Корчевская стала фигуранткой уголовного дела по ч. 4 ст. 191 УК Украины ("Расход имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Центрально-Городской суд Кривого Рога избрал для нее меру пресечения: залог более 454 тыс. грн, подписка о невыезде и передаче паспорта хранения. Обжаловать решение ему не удалось.

Что касается ее сообщника Кондратенко, то он, по данным источников, уехал за границу. Пока директором "Абакона" указан Лисак Николай Андреевич, но фирма фигурирует в других уголовных производствах. К примеру, после ремонта укрытия гимназии №109 "Темп" произошло затопление, что привело к повреждению стен, потолка и пола.

Роскошная жизнь на зарплату 25 тысяч

На суде Татьяна Корчевская предоставила справку о своих доходах: за полгода она заработала 163 999 грн. Однако на фоне скандала оказалось, что она позволила себе отдых в Средиземноморье, стоившем почти всю ее зарплату за этот период. Кроме того, чиновница приобрела элитный внедорожник, явно не соответствующий ее официальным доходам.

Корчевская ранее работала на "Криворожской теплоцентрали" и также занималась закупками. Там она сотрудничала с фирмой Кондратенко "Стройстар-КР", которая выигрывала тендеры предприятия. Это лишь подтверждает давнюю связь между подозреваемыми.

Следствие продолжается. Докажут ли вину чиновницы – вопрос времени.

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