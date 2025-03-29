"Решающая победа": в США суд приостановил попытки администрации Трампа закрыть "Голос Америки"

Временная мера пресечения запрещает администрации США прекращать работу "Голоса Америки" в течение 21 дня

В США суд 28 марта приостановил усилия администрации президента Трампа по ликвидации известного американского вещателя "Голос Америки". Соответствующее решение вынес федеральный судья Джей Пол Откен из окружного суда США на Манхэттене.

Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что соответствующий иск, в котором утверждалось, что принудительный бессрочный "отпуск" сотен журналистов издания нарушает их права, был рассмотрен достаточно оперативно.

По решению суда, временная мера пресечения запрещает администрации США прекращать работу "Голоса Америки" в течение 21 дня. На очереди также рассмотрение отдельного иска, поданного непосредственно директором "Голоса Америки" Майклом Абрамовицем.

"Это решающая победа свободы прессы и Первой поправки, а также резкий упрек администрации, проявившей полное пренебрежение принципами демократии", — прокомментировал решение суда адвокат коллектива "Голоса Америки" Эндрю Челли.

Напомним, что из-за действий президента США Дональда Трампа и так называемого "Департамента правительственной эффективности" (DOGE) во главе с миллиардером Илоном Маском может полностью прекратить работу один из самых известных вещателей Соединенных Штатов — "Голос Америки". Значительное количество сотрудников издания было отправлено в бессрочный "административный отпуск" с 15 марта, при этом у них отобрали право доступа к электронной почте и рабочим местам.

После этого президент и генеральный директор сети RFE/RL ("Радио Свободная Европа/Радио Свобода") Стивен Капус заявил, что остановка финансирования Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое финансирует "Голос Америки", "Радио Свобода" и ряд других важных для внешней политики Америки медиа — это фактический подарок врага Америки. Это сыграет в пользу Ирана, России, Китая и других авторитарных режимов.