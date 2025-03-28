Митрополит-фанат российской императорской семьи из Черкасс снова избежал наказания — суд смягчил меру пресечения

В Черкассах разгорелся новый скандал вокруг бывшего иерарха УПЦ (МП) митрополита Феодосия (Снегирева). Несмотря на пять подозрений в преступлениях против государственной безопасности, суд Сосновского района Черкасс снова смягчил ему меру пресечения, оставив лишь личное обязательство.

В Черкасской епархии ПЦУ дописали, что считают такие решения опасными и обвиняют суд в подыгрыше пропаганде "русского мира". Там заявили, что обвиняемый митрополит не только отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины, но и возвеличивал Российскую Империю.

В частности, во время визита в женский монастырь, где проводил монашеский постриг, он назвал сестер в честь членов имперской семьи Романовых. В ВЦУ подчеркнули, что такие действия являются насмешкой над памятью погибших в войне и пренебрежением к украинскому народу, который борется за свободу.

6 апреля 2023 г. Служба безопасности Украины сообщила новые детали производства. По данным СБУ, в 2020 году митрополит Феодосий приказал создать новый сайт епархии по шаблону РПЦ с использованием российского ПО. Через него ретранслировался деструктивный контент из прокремлевских ресурсов, в частности patriarchia.ru и pravoslavie.ru. На сайте также публиковались материалы, которые оправдывали полномасштабное вторжение, восхваляли сотрудничающих с агрессором московских священников и содержали призывы к объединению общин для борьбы против Украины.

На основании собранных улик митрополиту сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины – за оправдание вооруженной агрессии РФ. Ранее, 20 февраля, СБУ инкриминировала ему разжигание межконфессиональной розни. В ходе обысков в церковном руководстве изъяли технику, мобильные телефоны и печатные материалы, подтверждающие преступную деятельность.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киево-Печерскую Лавру приходили правоохранители. Работники полиции якобы могли зайти внутрь закрытого помещения, ведущего в Ближние пещеры.