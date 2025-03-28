Это самый старый мост Киева: как он выглядит сегодня и где его найти (фото)

Откройте для себя скрытые жемчужины киевского района Кудрявец

Киев, город с богатой историей и архитектурой, скрывает множество интересных мест, которые остаются незамеченными для многих туристов. Одним из таких мест является микрорайон Кудрявец, который когда-то был селом, а затем предместьем Киева.

"Телеграф" расскажет о самом старом мосте Киева, расположенном на Кудрявце. А также о знаменитом винном складе, построенном в 1896 году.

Самый старый мост Киева

Самый старый мост Киева, известный как Кудрявский виадук, был построен в 1897 году по проекту инженера Владимира Бессмертного. Этот мост не был предназначен для удобства местных жителей, а скорее для обслуживания винного ректификационного склада №1, который начал свою работу годом ранее. Мост соединял Подвальный переулок с Вознесенским спуском, обеспечивая беспрепятственный проезд для грузовиков и трамваев, которые перевозили продукцию с завода.

Сегодня мост имеет длину всего 10 метров и высоту 4 метра. Он построен из кирпича, что довольно необычно для мостов того времени. К сожалению, состояние моста оставляет желать лучшего: кирпичи потрескались, и на мосту много граффити. В 2001 году он был перекрыт для движения транспорта и стал пешеходным.

Винный склад 1896 года

Винный ректификационный склад №1 был построен в 1896 году по проекту того же Владимира Бессмертного. Этот объект является ценным примером индустриальной архитектуры конца XIX века и был возведен в связи с введением казенной монополии на продажу горилки в Киевской губернии. Склад включал в себя спиртохранилище, очистное отделение и другие вспомогательные здания.

В советское время склад был переименован в ликёроводочный завод №2. С начала 2000-х годов здания склада стоят заброшенными и постепенно разрушаются. Однако кирпичная кладка зданий все еще сохраняет характерные черты того времени.

Неизведанные закоулки Кудрявца

Кудрявец, как бывшее село и предместье Киева, имеет богатую историю и множество скрытых уголков. Микрорайон расположен на возвышенности, что обеспечивает прекрасный вид на окружающую местность. В прошлом Кудрявец был важной точкой Верхнего Киева, наряду с такими архитектурными доминантами, как Андріївська церква и церковь Всіх Святих на Щекавиці.

Рядом с Кудрявским мостом можно найти старинные жилые дома, часть из которых являются памятниками архитектуры. Например, в одном из таких домов проживал историк архитектуры Ипполит Могилевский, а в доме напротив — выдающийся график и живописец Александр Богомазов. На соседнем Нестеровском переулке останавливался во время последнего визита в Киев Иван Франко.

Улица Петровская, над которой когда-то проходил мост, сегодня представляет собой заросшую тропу. Однако остатки старых кирпичных сооружений и подпорных стенок напоминают о былой жизни этого места. Кудрявец остается настоящим сокровищем для тех, кто интересуется историей и архитектурой Киева.

Кудрявец и его исторические объекты и сегодня предлагают уникальную возможность познакомиться с малоизвестными аспектами истории Киева. Сегодня эта территория представляет собой смесь природных зон и остатков старой застройки.

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