Известный корабль сгорел из-за атаки России по Днепру. Как он появился в Bartolomeo и каким был (фото)

Отель-корабль Bartolomeo – визитная карточка Днепра. Как создавали этот уникальный комплекс.

Bartolomeo Best River Resort в городе Днепр – это современный гостинично-ресторанный комплекс, который сочетает в себе комфорт, развлечения и уникальный дизайн. Расположенный на Набережной Победы, 9Б, он был популярным местом отдыха местных жителей и туристов. Главной архитектурной особенностью комплекса есть ресторан в форме корабля, символизирующий эпоху великих географических открытий. После атаки России по Днепру 28 марта корабль загорелся, и, судя по видео в соцсетях, ущерб значительный. "Телеграф" решил рассказать про историю как самого корабля, так и комплекса в целом.

Как сообщается на официальном сайте Bartolomeo, комплекс был открыт в начале 2000-х годов в качестве элитной зоны отдыха с гостиницей, ресторанами и развлекательной инфраструктурой. Основная концепция базировалась на идее сочетания природной среды и атмосферы морских приключений.

В основу архитектурного замысла был положен образ легендарного корабля San Gabriel, принадлежавшего флотилии португальского мореплавателя Васко да Гамы.

Во время многочисленных реконструкций и расширений, длившихся до середины 2010-х годов, комплекс приобрел современный вид. Совершенствовались гостиничные номера, ресторанная зона и развлекательные локации. В настоящее время Bartolomeo Best River Resort отвечает высоким стандартам курортов европейского уровня.

Архитектурная концепция и символизм

Центральным элементом комплекса является ресторан в виде корабля, что "застрял" на песчаном пляже среди скал. Его интерьер тщательно продуман: холл оформлен в виде скалистого грота с аквариумами, а потолок имитирует деревянное днище корабля. Барельефы в стиле индейских племен, а также копия ацтекского календаря Камень Солнца придают атмосферу таинственности и исторической глубины.

Общая концепция подразумевает не только декоративность, но и идею морских путешествий. Дизайнеры стремились передать дух приключений, потому посетители могут почувствовать себя частью экспедиции в поисках новых открытий. Эта уникальная атмосфера делает Bartolomeo одной из интереснейших локаций в Украине.

Инфраструктура комплекса

Bartolomeo Best River Resort занимает площадь 6,5 гектара и включает в себя широкий спектр услуг для отдыха:

Отель : более 50 номеров, включая люксовые апартаменты и деревянные бунгало в парковой зоне.

: более 50 номеров, включая люксовые апартаменты и деревянные бунгало в парковой зоне. Рестораны : два заведения, среди которых гастропаб Brazzuka с авторскими блюдами и коктейлями.

: два заведения, среди которых гастропаб Brazzuka с авторскими блюдами и коктейлями. Развлекательная зона : ночной клуб, караоке-бар, яхт-клуб, спортивные площадки (теннис, волейбол, мини-футбол), бассейн и пляж с белым песком.

: ночной клуб, караоке-бар, яхт-клуб, спортивные площадки (теннис, волейбол, мини-футбол), бассейн и пляж с белым песком. Дополнительные услуги: детские игровые зоны, спа-центр, конференц-залы, возможность аренды катеров и яхт.

Благодаря своему расположению на берегу Днепра, комплекс предлагает живописные виды, особенно в вечернее время, когда набережная освещается огнями города.

Значение для города

Bartolomeo Best River Resort стал важной частью туристической инфраструктуры Днепра. Это место привлекает не только гостей города, но и местных жителей, которые ищут комфортный отдых. Оригинальный дизайн комплекса и высокий уровень сервиса делают его знаковой локацией, подчеркивающей современный статус Днепра как мегаполиса с развитой туристической сферой.

А вот что стало со знаменитым кораблем после атаки России 28 марта:

Ранее "Телеграф" писал о том, что Николаев, известный как город корабелов, скрывает в себе многочисленные архитектурные сокровища. Среди них особенное место занимает историческое здание первой трамвайной подстанции 1914 года.