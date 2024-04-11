В издательстве "Фронезис" выйдет книга о заместителе Бандеры и Праведнике народов мира Федоре Вовке – Борис Ложкин

Федор Вовк, сменивший в эмиграции имя на Иван Вовчук, во время Холокоста спас от смерти многих евреев Никополя, за что вместе с женой Елизаветой Шкандель был удостоен израильским Мемориалом "Яд Вашем" звания Праведник народов мира. Вовк был также одним из лидеров Организации украинских националистов, что разрушает миф об украинцах-антисемитах, написал в Facebook президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

"Вице-президент УГВР под председательством Романа Шухевича, заместитель Степана Бандеры в ОУН и при этом — Праведник народов мира. Случай Вовка среди украинских националистов не уникален. Многие члены ОУН во время Холокоста, рискуя жизнью, предоставляли убежище евреям и подделывали документы, превращая их в украинцев", — рассказал Ложкин.

Подробную историю жизни одного из лидеров ОУН и Праведника народов мира в книге "Національний трибун. Життя та ідеї Івана Вовчука" изложил Олег Проценко. Она готовится к выходу в издательстве "Фронезис" при поддержке Vovk Foundation.

Многие факты о Вовчуке (Вовке) в этой работе будут опубликованы впервые.

"О националисте-Праведнике должны узнать как можно больше людей, не только в Украине, но и за рубежом. Это поможет разрушению мифа об украинцах-антисемитах и еще более укрепит отношения между украинцами и евреями", — отметил президент ЕКУ.