Второй полуфинал Евровидения 2024: какие страны выступают, где смотреть и прогнозы букмекеров

В Мальме ожидаются пропалестинские протесты из-за участия певицы из Израиля

Сегодня, 9 мая, в прямой трансляции второго полуфинала Евровидения 2024, на сцене стадиона Malmö Arena в Мальме, Швеция, выступят 19 участников. Из них 16 будут бороться за место в гранд-финале, который состоится в субботу, 11 мая. Помимо этих исполнителей, сражающихся за место в финале, зрители также смогут насладиться полными выступлениями трех стран из "Большой пятерки", которые автоматически проходят в финал, — Франции, Испании и Италии. Украина уже прошла квалификацию и поднялась в рейтинге букмекеров после первого полуфинала 7 мая.

Многочисленные еврофанаты из разных уголков мира соберутся, чтобы понаблюдать за великолепным шоу. Стоит добавить, что в самом Мальме, который принимает Евровидение 2024, в этот четверг ужесточаются меры безопасности в связи с участием израильской певицы Эден Голан. В городе ожидаются пропалестинские протесты.

Порядок выступлений участников во втором полуфинале

Австрия: Kaleen — We Will Rave Албания: BESA — TITAN Бельгия: Mustii — Before the Party's Over Армения: LADANIVA — Jako Греция: Marina Satti – ZARI Грузия: Nutsa Buzaladze — Firefighter Дания: SABA — SAND Эстония: 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Израиль: Eden Golan — Hurricane Латвия: Dons — Hollow Мальта: Sarah Bonnici – Loop Норвегия: Gåte — Ulveham Нидерланды: Joost Klein – Europapa Сан-Марино: MEGARA — 11:11 Чехия: Aiko – Pedestal Швейцария: Nemo — The Code

Когда и где смотреть второй полуфинал

За 30 минут до начала второго полуфинала в 21:30 на телеканале "Суспільне Культура" начнется программа под названием "Передшоу. Песенный конкурс Евровидение 2024". Ведущими станут Тимур Мирошниченко и Светлана Тарабарова, певица и музыкальный продюсер. Ведущими самого Евровидения 2024 стали 54-летняя шведская шоувумен и комик Петра Меде, а также Малин Аккерман – 45-летняя актриса и модель шведского происхождения.

Платформы, где будет транслироваться прямой эфир второго полуфинала Евровидения 2024:

Какие прогнозы букмекеров

На сегодня известно о главных фаворитах второго полуфинала. Согласно рейтингу букмекеров на сайте eurovisionworld.com, в первой пятерке находятся такие страны как Нидерланды (ставка на победу в 93%), Швейцария (93%), Греция (91%), Армения (89%) и Израиль (89%). Закрывают десятку участники из Норвегии, Грузии, Бельгии, Австрии и Эстонии. Каждый из них может пройти в финал Евровидения 2024 с долей вероятности в 87%-70%.

Напомним, что представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil прошли в финал Евровидения 2024. Недавно стало известно, что против певицы Jerry Heil выступили поляки. Причиной стала надпись на свитшоте артистки.