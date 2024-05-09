Другий півфінал Євробачення 2024: які країни виступають, де дивитися і прогнози букмекерів

У Мальме очікуються пропалестинські протести через співачку з Ізраїлю

Сьогодні, 9 травня, у прямій трансляції другого півфіналу Євробачення 2024, на сцені стадіону Malmö Arena у Мальме, Швеція, виступлять 19 учасників. З них 16 боротимуться за місце у гранд-фіналі, що відбудеться у суботу, 11 травня. Окрім цих виконавців, які борються за місце у фіналі, глядачі також зможуть насолодитися повними виступами трьох країн із "Великої п’ятірки", які автоматично проходять у фінал, — Франції, Іспанії та Італії. Україна вже пройшла кваліфікацію та піднялася у рейтингу букмекерів після першого півфіналу 7 травня.

Численні єврофанати з різних куточків світу зберуться, щоб спостерігати за чудовим шоу. Варто додати, що в самому Мальме, який приймає Євробачення 2024, цього четверга посилюються заходи безпеки через участь ізраїльської співачки Еден Голан. У місті очікуються пропалестинські протести.

Порядок виступів учасників у другому півфіналі

Австрія: Kaleen — We Will Rave Албанія: BESA — TITAN Бельгія: Mustii — Before the Party’s Over Вірменія: LADANIVA — Jako Греція: Marina Satti — ZARI Грузія: Nutsa Buzaladze — Firefighter Данія: SABA — SAND Естонія: 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Ізраїль: Eden Golan — Hurricane Латвія: Dons — Hollow Мальта: Sarah Bonnici – Loop Норвегія: Gåte — Ulveham Нідерланди: Joost Klein – Europapa Сан-Марино: MEGARA — 11:11 Чехія: Aiko – Pedestal Швейцарія: Nemo — The Code

Коли і де дивитись другий півфінал

За 30 хвилин до початку другого півфіналу о 21:30 на телеканалі "Суспільне Культура" розпочнеться програма під назвою "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення 2024". Ведучими стануть Тимур Мірошниченко та Світлана Тарабарова, співачка та музичний продюсер. Ведучими самого Євробачення 2024 стали 54-річна шведська шоувумен і комік Петра Меде, а також Малін Аккерман – 45-річна актриса та модель шведського походження.

Платформи, де транслюватиметься прямий ефір другого півфіналу Євробачення 2024:

Які прогнози букмекерів

На сьогодні відомо про головних фаворитів другого півфіналу. Згідно з рейтингом букмекерів на сайті eurovisionworld.com, у першій п’ятірці знаходяться такі країни як Нідерланди (ставка на перемогу у 93%), Швейцарія (93%), Греція (91%), Вірменія (89%) та Ізраїль (89%). Закривають десятку учасники з Норвегії, Грузії, Бельгії, Австрії та Естонії. Кожен з них може пройти у фінал Євробачення 2024 з часткою ймовірності у 87%-70%.

Нагадаємо, що представниці України alyona alyona та Jerry Heil пройшли у фінал Євробачення 2024. Нещодавно стало відомо, що проти співачки Jerry Heil виступили поляки. Причиною став напис на світшоті артистки.