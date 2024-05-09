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Другий півфінал Євробачення 2024: які країни виступають, де дивитися і прогнози букмекерів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Головний приз Євробачення 2024 року Новина оновлена 09 травня 2024, 16:01
Головний приз Євробачення 2024 року. Фото instagram.com/eurovision

У Мальме очікуються пропалестинські протести через співачку з Ізраїлю

Сьогодні, 9 травня, у прямій трансляції другого півфіналу Євробачення 2024, на сцені стадіону Malmö Arena у Мальме, Швеція, виступлять 19 учасників. З них 16 боротимуться за місце у гранд-фіналі, що відбудеться у суботу, 11 травня. Окрім цих виконавців, які борються за місце у фіналі, глядачі також зможуть насолодитися повними виступами трьох країн із "Великої п’ятірки", які автоматично проходять у фінал, — Франції, Іспанії та Італії. Україна вже пройшла кваліфікацію та піднялася у рейтингу букмекерів після першого півфіналу 7 травня.

Численні єврофанати з різних куточків світу зберуться, щоб спостерігати за чудовим шоу. Варто додати, що в самому Мальме, який приймає Євробачення 2024, цього четверга посилюються заходи безпеки через участь ізраїльської співачки Еден Голан. У місті очікуються пропалестинські протести.

Порядок виступів учасників у другому півфіналі

  1. Австрія: Kaleen — We Will Rave
  2. Албанія: BESA — TITAN
  3. Бельгія: Mustii — Before the Party’s Over
  4. Вірменія: LADANIVA — Jako
  5. Греція: Marina Satti — ZARI
  6. Грузія: Nutsa Buzaladze — Firefighter
  7. Данія: SABA — SAND
  8. Естонія: 5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
  9. Ізраїль: Eden Golan — Hurricane
  10. Латвія: Dons — Hollow
  11. Мальта: Sarah Bonnici – Loop
  12. Норвегія: Gåte — Ulveham
  13. Нідерланди: Joost Klein – Europapa
  14. Сан-Марино: MEGARA — 11:11
  15. Чехія: Aiko – Pedestal
  16. Швейцарія: Nemo — The Code

Коли і де дивитись другий півфінал

За 30 хвилин до початку другого півфіналу о 21:30 на телеканалі "Суспільне Культура" розпочнеться програма під назвою "Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення 2024". Ведучими стануть Тимур Мірошниченко та Світлана Тарабарова, співачка та музичний продюсер. Ведучими самого Євробачення 2024 стали 54-річна шведська шоувумен і комік Петра Меде, а також Малін Аккерман – 45-річна актриса та модель шведського походження.

Платформи, де транслюватиметься прямий ефір другого півфіналу Євробачення 2024:

Які прогнози букмекерів

На сьогодні відомо про головних фаворитів другого півфіналу. Згідно з рейтингом букмекерів на сайті eurovisionworld.com, у першій п’ятірці знаходяться такі країни як Нідерланди (ставка на перемогу у 93%), Швейцарія (93%), Греція (91%), Вірменія (89%) та Ізраїль (89%). Закривають десятку учасники з Норвегії, Грузії, Бельгії, Австрії та Естонії. Кожен з них може пройти у фінал Євробачення 2024 з часткою ймовірності у 87%-70%.

рейтинг букмекерів євробачення 2024

Нагадаємо, що представниці України alyona alyona та Jerry Heil пройшли у фінал Євробачення 2024. Нещодавно стало відомо, що проти співачки Jerry Heil виступили поляки. Причиною став напис на світшоті артистки.

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