Масштабный сбой в Украине: не работают карты, терминалы и ряд важных сервисов

"Новая почта" также страдает

26 апреля украинцы натолкнулись на серьезные перебои в работе банковских сервисов и популярных онлайн-приложений. В социальных сетях активно распространяется информация о том, что не проходят оплаты картами в магазинах, метро, а также через Apple Pay и Google Pay.

Об этом сообщает "Телеграф". По словам пользователей, частично или полностью не работают онлайн-банкинги, в частности "Ощадбанк" и "Дия", в то время как "Монобанк" функционирует с перебоями или стабильно, в зависимости от региона.

"Новая почта" также страдает от технической проблемы — клиенты не могут получить посылки, потому что в базе данных отсутствует соединение с сервером. В некоторых отделениях полностью остановлено обслуживание.

В "Дии" прокомментировали ситуацию. В посте говорится, что благодаря заранее отлаженному взаимодействию с несколькими центрами обработки данных специалисты уже работают над полным восстановлением всех функций.

"Уже совсем скоро ваши документы и услуги снова будут под рукой. Извиняемся за временные неудобства и благодарим за понимание!", — добавили в сервисе.

Пока официальные причины проблемы неизвестны. В соцсетях люди делятся жалобами, а некоторые — и шутками, но большинство соглашается: это самый большой технический сбой в последние месяцы. Ситуация остается нестабильной – следим за обновлениями.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Telegram произошел большой сбой, повлиявший на пользователей в Украине и России. Многие жаловались на трудности с использованием приложения: у некоторых не открывалась программа, не посылались сообщения, а также не загружались медиафайлы.