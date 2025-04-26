Россия начала бить по Украине новым дроном. Что известно о "Бандероли"

Скорее, это барражирующий боеприпас, объяснил эксперт

Новые беспилотники Россия стала использоваться для ударов по Украине. В частности, в течение нескольких недель враг бьет по Одесской области новым дроном "Бандероль".

Об этом рассказал специалист по радиотехнологиям Сергей Флеш в своем Telegram-канале. Этот беспилотник имеет реактивный двигатель и двигается со скоростью 400-500 км/ч.

"Известно о нем очень мало. Из открытых источников (сайт ГУР) можно понять, что это скорее не БПЛА, а баражирующий боеприпас, по аналогии с КАБ, но с реактивным двигателем", — пишет эксперт.

Он добавил, что пока остаются непонятными несколько параметров – носитель этого изделия, мощность заряда и дальность работы. Название нового беспилотника давно было на слуху, однако только сейчас зафиксированы первые случаи его регулярного использования Россией.

"Будет ли это изделие такой же угрозой, как общеизвестный КАБ (управляемая авиационная бомба, — ред.), непонятно", — резюмировал специалист.

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