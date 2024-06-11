Продали за 300 тысяч долларов: картина Марчука побила рекорд среди украинских художников

Картина написана в 1980 году

Пейзаж легендарного украинского художника "Взошла луна над Днепром" Ивана Марчука продали на аукционе Goldens "Коллекционное классическое искусство" за 300 тысяч долларов, который состоялся в Киеве. Эта сумма стала рекордной среди украинских художников на мировых аукционах.

Об этом сообщили на странице в Фейсбуке аукционного дома. Картина продана за 250 тысяч, но общая сумма с комиссией и авторским сбором составила 300 тысяч долларов.

Кто стал новым владельцем картины не сообщают, однако известно, что приобрел ее гражданин США. "Самой большой неожиданностью для меня стало то, что новый владелец произведения, с которым я лично не знаком, к слову – американец, поблагодарил меня за удовольствие, которое имеет от приобретенного произведения", — написал Иван Марчук на своей странице в Фейсбуке.

Так, картина "Взошла луна над Днепром", написанная Иваном Марчуком еще в 1980 году. Художник является лауреатом Шевченковской премии, а в 2007 году его прибавили в рейтинг "100 гениев современности". Марчук написал около 5 тысяч картин и провел более 150 персональных выставок и 50 коллективных.

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