План Маршалла для Европы. Почему США стали лидером мира и вступили в "бой" со Сталиным

16 стран Европы получали помощь по плану Маршалла, однако Кремль считал это "капиталистическим подвохом"

Политика Соединенных Штатов относительно Советского Союза и его новых сателлитов в Восточной Европе по окончании в 1945 году Второй мировой войны опиралась на доктрину Гарри Трумэна, произнесенную 12 марта 1947 года, о сдерживании СССР во всем мире.

Начиналась Холодная война, старт которой фактически дало выступление бывшего главы правительства Великобритании Уинстона Черчилля в Вестминстерском колледже в городе Фултон (США) 5 марта 1946 года. Там он сказал: "От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике через весь континент был опущен "железный занавес".

Выступление Уинстона Черчилля с речью в Фултоне, 1946 год

Однако все исследователи мало внимания уделяли такой важной части из выступления Черчилля: "Это – торжественный момент американской демократии". И дальше подчеркивалась роль нового безоговорочного лидера Западного мира – именно США. Да, и Соединенные Штаты, и Канада были государствами, вышедшими из мировой бойни окрепшими политически и экономически. И они с союзниками в Западной Европе взяли курс на ограничение распространения в мире тоталитарной коммунистической идеологии.

Важной составляющей этого внешнеполитического курса стала программа возрождения экономик стран Европы, наиболее пострадавших в 1939—1945 годах. Разработкой программы занимался коллектив авторов во главе с новым государственным секретарем США, генералом армии, участником Второй мировой войны Джорджем Кеттлетом Маршаллом. Названный именем американского чиновника план спасения экономик многих стран Старого Света оказался удивительно удачным и долгоиграющим.

Программа обновления Европы

Значительная часть Европы лежала в руинах. Прекратилась межгосударственная торговля, была парализована транспортная инфраструктура. Особенно пострадали государства Восточной Европы, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, где разворачивались активные боевые действия. В некоторых государствах промышленное производство упало до уровня конца 1920-х годов.

План Маршалла (официально – "Программа обновления Европы") впервые был озвучен госсекретарем в Гарвардском университете 5 июня 1947 года. Вскоре на Международной конференции в Париже, которая длилась 70 дней(!), уже на второй пленарный день, а именно 13 июля, план был одобрен его участниками. Этому предшествовала неудачная Московская конференция министров иностранных дел союзников по Антигитлеровской коалиции (США, Великобритании, Франции и СССР), на которой эти государства так не выработали общую политику по отношению к Германии, в том числе и по экономической политике на оккупированных землях.

Западные союзники также окончательно отклонили план министра финансов США Генри Моргентау, который готовился еще в 1944 году и базировался на принципах расчленения Германии на четыре экономические зоны и переход большинства тяжелой промышленности под международный контроль. Страну бы превратили в аграрную, а ее деиндустриализация имела целью предотвратить Третью мировую войну.

Плакат, посвященный плану Маршалла («Какая бы ни была погода, только вместе мы достигнем благосостояния»)

Из-за воплощения некоторых пунктов плана Моргентау в жизнь в первые послевоенные годы происходило еще большее обнищание населения Германии. Однако план Маршалла имел диаметрально противоположные задачи.

Украинский экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило писал: "План Маршала достиг наибольшего успеха в странах, где он был дополнен комплементарными целостными стратегиями восстановления. В этом контексте следует упомянуть воплощение концепции ордолиберализма (немецкий вариант социал-либерализма, когда для получения свободным рынком лучших результатов необходимо пусть не доминирующее, но участие государственных институций. – Авт.), который исповедовал Экономический совет под руководством Людвига Эрхарда в Германии. Или "дирижизма" Шарля де Голля во Франции, который, напротив, предполагал значительное бюджетное перераспределение средств, создание системы централизованного планирования".

План Маршалла стартовал в апреле 1948 года. В это время Конгресс США принял "Закон об экономическом сотрудничестве", который предусматривал четырехлетнюю программу экономической помощи государствам Европы. Общая сумма ассигнований с апреля 1948 года по конец 1951 года по "Программе восстановления Европы" составляла около 12,5 млрд долларов. Основная доля пришлась на Великобританию (2,8 млрд), Францию (2,5 млрд), Западную Германию (1,3 млрд), Нидерланды и Италию (до 1 млрд каждой).

Упорядочиванием средств и их распределением занималась Организация экономического сотрудничества и развития. Последняя "требовала, чтобы страны увеличивали производство, расширяли торговлю и делали свои "собственные взносы". Хотя почти одна четверть помощи, по плану Маршалла, предназначалась Британии, а одна пятая — Франции, финансовая поддержка была доступна всем — и союзникам, и нейтральным странам, и бывшим врагам. План Маршалла не имеет себе равных в истории просвещенного эгоизма", – писал британский историк Норман Дэвис в книге "Европа. История".

Давление Кремля и "Железный занавес" на десятилетия

Тем не менее этот план, воплощение которого происходило во времена развала экономик, политической нестабильности, вызвал негативную реакцию Кремля. Советский режим после Второй мировой войны получил ряд сателлитов в Восточной Европе. Абсолютно зависимые страны должны были также содержать на своих землях оккупационные советские войска.

Еще в марте 1947 года Маршалл встречался с Иосифом Сталиным и в разговоре с диктатором почувствовал его незаинтересованность в плане. Более того, даже некоторые страны, которые видели необходимость в принятии условий плана Маршалла (такие как Чехословакия и Польша), получили от СССР "пожелание" воздержаться и идти "своим" путем. Также под давлением Кремля была вынуждена воздержаться и Финляндия.

"СССР осудил план Маршалла как "капиталистический подвох". Москва отказалась участвовать и велела зависимым от себя странам поступить так же. Поэтому все более глубокое политическое разделение было усилено значительной экономической разницей. 16 стран Западной Европы, воспользовавшихся планом Маршалла, имели возможность двигаться вперед, СССР и его сателлиты замкнулись в собственноручно накинутой изоляции", – писал Норман Дэвис.

Воплощение в жизнь плана Маршалла дало фантастические результаты для задействованных в нем экономик стран. Однако бывшие союзники окончательно решили "идти своим путем", поэтому между Западной и Восточной Европой упал "Железный занавес", который был снесен только в 1990-х годах.

Соединенные Штаты стали главной доминирующей силой в мире, а СССР (а с ним и Советская Украина) на долгие десятилетия закрылся в скорлупе изоляции, прихватив с собой на аркане "страны социалистической демократии".