Что посмотреть на выходных: Каменских назвала сериалы Netflix, которые ее вдохновляют

Артистка рассказала, что любит проводить выходные за просмотром телевизора

Учитывая, что Украину накрыла экстремальная жара, в дневное время на выходных лучше оставаться дома и уделить время любимым занятиям. Например, можно посмотреть интересные киноленты. Подборкой вдохновляющих сериалов от Netflix поделилась украинская певица Настя Каменских.

На своей странице в Instagram артистка призналась, что любит выходные за возможность сделать что-то для души. Насте нравится смотреть фильмы и сериалы, поэтому она решила поделиться со своей аудиторией подборкой кинолент, которые привлекли ее внимание.

Каменских поделилась подборкой интересных сериалов от Netflix

Мадам Си Джей Уокер (2020)

Это увлекательная история о первой женщине в США, которая самостоятельно заработала миллион долларов. Несмотря на многие препятствия, мадам Си Джей Уокер совершила в стране настоящую beauty-революзию.

Начальница (2017)

Комедийный сериал, вдохновленный самой продаваемой книгой #Girlboss, написанной Софией Аморузо, основателем модного бренда Nasty Gal. В нем рассказывается о девушке-предпринимателе, которая доказала, что вера в себя и свои силы намного сильнее любых стереотипов.

"Сначала леди: История женщин в хип-хопе" (2023)

Это документальная кинолента, в которой рассказывается о вкладе женщин в развитие хип-хоп музыки. В этом проекте авторы контекстуализировали историю музыки, изменившей мир, через женскую призму. Этот сериал заряжает уверенностью и придает мотивацию.

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