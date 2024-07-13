Когда закончится палящая жара и каким областям повезет с дождем: прогноз погоды на ближайшие дни

Высокие температуры удержатся в ближайшей перспективе

В Украине продолжает стоять сильная жара, в субботу столбики термометров местами поднимутся до +42 градусов. В ближайшее время такая синоптическая ситуация продолжится, на ослабление жары можно надеяться с 19-20 июля и то, только в нескольких областях.

"13 июля на Сумщине, Харьковщине, на крайнем западе Украины, а также в Крыму ожидается +30 +34 градуса. На остальной территории Украины – сильная жара, в течение дня +35+ 40 градусов, в южной части +38 +42 градуса … В Киеве 13 июля ожидается сильная жара с температурой воздуха до +37 градусов! В дальнейшем сильная и чрезвычайная жара удержится в Украине. 19-20 июля вероятно ослабление в западных, северных областях и Винницкой области. Температура воздуха снизится в этих областях до +25 +30 градусов", — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 13 июля, по прогнозу Украинского гидрометцентра, по всей Украине без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +29 +39 градусов.

В воскресенье, 14 июля, на Волыни, Ровенщине и Львовщине пройдут дожди с грозами. В ночные часы температура воздуха по всей стране составит от 17 до 24 градусов с отметкой "плюс", днем воздух раскалится до +32 +40 градусов.

В понедельник, 15 июля, дожди с грозами пройдут в западных и Житомирской областях, на остальной территории страны без осадков. Ночью прогнозируется 19-24 градуса тепла, днем столбики термометров покажут +31 +40 градусов.

Во вторник, 16 июля, дожди охватят более значительную часть Украины, вероятны грозы. Однако прохлады они не принесут — ночью синоптики прогнозируют 19-26 градусов с отметкой "плюс", днем будет +28 +39 градусов.

Как рассказывал "Телеграф", синоптик Игорь Кибальчич объяснил, почему когда синоптики прогнозируют +40 градусов, на деле температура гораздо выше.