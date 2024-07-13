Що подивитися на вихідних: Каменських назвала серіали Netflix, які її надихають

Артистка розповіла, що любить проводити вихідні за переглядом телевізора

Зважаючи на те, що Україну накрила екстремальна спека, вдень на вихідних краще залишатися вдома та приділити час улюбленим заняттям. Наприклад, можна переглянути цікаві кінострічки. Підбіркою серіалів від Netflix, які надихають, поділилася українська співачка Настя Каменських.

На своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, що любить вихідні за нагоду зробити щось для душі. Насті подобається дивитися фільми та серіали, тому вона вирішила поділитися зі своєю аудиторією добіркою кінострічок, які привернули її увагу.

Каменських поділилася добіркою найцікавіших серіалів від Netflix

Мадам Сі Джей Вокер (2020)

Це цікава історія про першу жінку в США, яка самостійно заробила мільйон доларів. Попри багато перешкод, мадам Сі Джей Вокер здійснила в країні справжню beauty-революзію.

Начальниця (2017)

Комедійний серіал, натхненний книгою #Girlboss, написаної Софією Аморузо, засновником модного бренду Nasty Gal. У ньому розповідається про дівчину-підприємця, яка довела, що віра в себе і свої сили набагато сильніша за будь-які стереотипи.

"Спочатку леді: Історія жінок у хіп-хопі" (2023)

Це документальна кінострічка, в якій розповідається про вклад жінок у розвиток хіп-хоп музики. У цьому проєкті автори контекстуалізували історію музики, яка змінила світ через жіночу призму. Цей серіал заряджає впевненістю та надає мотивації.

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