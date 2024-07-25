Установил рекорд: о чем самый кассовый мультфильм за всю историю "Мыслями наизнанку 2" (видео)

Сиквел обошел "Холодное сердце 2" с кассовыми сборами в 1,462 млрд долларов

Американский мультфильм о жизни девочки-подростка, сиквел анимационного проекта Inside Out ("Мыслями наизнанку") студий Disney и Pixar, премьера которого состоялась 14 июня, установил новый рекорд. Он стал самым кассовым анимационным фильмом всех времен во всем мире, обойдя "Холодное сердце 2" с кассовыми сборами в 1,462 млрд долларов.

Об этом сообщает Deadline. "Мыслями наизнанку 2" режиссера Келси Манна также поднялся в общемировом рейтинге, с бюджетом в 200 млн долларов, заняв 13-е место — мультфильм уступил картине "Топ Ган: Меверик" с Томом Крузом и обогнал комедию "Барби" с Марго Робби ($1,446 млрд).

В короткие сроки сиквел "Мыслями наизнанку 2" преодолел глобальный рубеж в 1 млрд долларов, добравшись туда всего за 19 дней — самое быстрое время для анимационного фильма. Это самый кассовый фильм 2024 года на сегодня и единственный, который преодолел отметку в 1 млрд долларов. Проект стал самым кассовым фильмом Pixar за все время во всем мире.

"Мы полны радости! Спасибо всем поклонникам во всем мире за то, что сделали Inside Out 2 самым массовым анимационным фильмом всех времен", — сообщила компания Pixar на своей Х-странице.

О чем мультфильм "Мыслями наизнанку 2"

Это продолжение оригинального фильма 2015 года, который рассказывал о 11-летней девочке по имени Райли и ее "живых" эмоциях. Радость, Печаль, Страх, Гнев и Отвращение гармонично сосуществовали и помогали Райли справляться с различными событиями в ее жизни. Однако они были не готовы к взрослению девочки.

В какой-то момент их "штаб-квартира" оказалась разрушенной и замененной новой, гораздо большей и сложной. Подростковый возраст принес Райли новую эмоцию – Тревожность, и кажется, что она пришла не одна.

Стоит отметить, что студия Disney известна своими милыми персонажами и увлекательными историями, однако в этих проектах есть и мрачные стороны. Ранее "Телеграф" рассказывал о мультфильмах Disney со самыми жуткими сценами.