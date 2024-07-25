Встановив рекорд: про що найкасовіший мультфільм за всю історію "Думками навиворіт 2" (відео)

Сиквел обійшов "Холодне серце 2" з касовими зборами в 1,462 млрд доларів

Американський мультфільм про життя дівчинки-підлітка, сиквел анімаційного проєкту Inside Out ("Думками навиворіт") студій Disney та Pixar, прем’єра якого відбулася 14 червня, встановив новий рекорд. Він став найкасовішим анімаційним фільмом усіх часів у всьому світі, обійшовши "Холодне серце 2" із касовими зборами в 1,462 млрд доларів.

Про це повідомляє Deadline. "Думками навиворіт 2" режисера Келсі Манна також піднявся в загальносвітовому рейтингу, з бюджетом у 200 млн доларів, посівши 13-е місце — мультфільм поступився картині "Топ Ган: Меверік" з Томом Крузом і обігнав комедію "Барбі" з Марго Роббі ($1,446 млрд).

У короткі терміни сиквел "Думками навиворіт 2" подолав глобальний рубіж в 1 млрд доларів, діставшись туди всього за 19 днів — найшвидший час для анімаційного фільму. Це найкасовіший фільм 2024 року на сьогодні і єдиний, який подолав позначку 1 млрд доларів. Проєкт став найкасовішим фільмом Pixar за весь час у всьому світі.

"Ми сповнені радості! Дякуємо всім шанувальникам у всьому світі за те, що зробили Inside Out 2 наймасовішим анімаційним фільмом усіх часів", — повідомила компанія Pixar на своїй Х-сторінці.

Про що мультфільм "Думками навиворіт 2"

Це продовження оригінального фільму 2015 року, який розповідав про 11-річну дівчинку на ім’я Райлі та її "живі" емоції. Радість, Сум, Страх, Гнів і Відраза гармонійно співіснували та допомагали Райлі справлятися з різними подіями у її житті. Однак вони були не готові до дорослішання дівчинки.

У якийсь момент їх "штаб-квартира" опинилася зруйнованою та заміненою новою, набагато більшою та складнішою. Підлітковий вік приніс Райлі нову емоцію — Тривожність, і здається, що вона прийшла не одна.

Варто зазначити, що студія Disney відома своїми милими персонажами та захоплюючими історіями, однак у цих проєктах є й похмурі сторони. Раніше "Телеграф" розповідав про мультфільми Disney з найстрашнішими сценами.