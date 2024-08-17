Защитник государства или отец "обезьяны на троне". Почему Иеремия Вишневецкий оборонял Речь Посполитую, но не стал своим

Образ украинского князя-католика до сих пор находится в плену мифотворчества

В мировой истории есть настолько неоднозначные и противоречивые фигуры, что их и сегодня достаточно трудно оценить одномерно (враг или герой конкретной нации) и даже трактовать их как представителей некоего этноса.

Например, продолжаются споры историков разных стран относительно таких знаковых властителей, как "Железный хромец" Тимур (Тамерлан) и Вильгельм Завоеватель. Узбеки считают Тимура исключительно "своим", равно как и нормандцы северо-запада Франции — первого короля Англии, одолевшего англосаксов в битве близ Гастингса, круто изменив ход истории островного государства.

Король Англии Ричард Львиное Сердце – сверхважная персона истории Крестовых походов. Однако по факту рождения – также и истории Франции. Там он рос, мужал и, кстати, погиб при осаде замка Шалю. А в самой Англии не прожил в общей сложности и года. Его воспевали трубадуры Южной Франции, труверы Северной Франции, миннезингеры Германии, о нем сочиняли арабские сказки; о короле — "рыцаре с сердцем Льва" писали хроникеры Византийской империи, Киликийской Армении… Так что Ричарда Львиное Сердце ни в коем случае нельзя рассматривать только в контексте истории Английского государства.

Есть еще немало персонажей, которые оказались в пропасти между двумя нациями и культурами. Их трудно – практически невозможно – отнести к какой-либо из них однозначно. Князь Иеремия Вишневецкий так и не стал "своим" ни для Польши, ни для Украины. Почему так произошло?

На перепутье

Иеремия (Ярема) Михал Корибут-Вишневецкий (1612—1651), государственный и военный деятель Речи Посполитой, благодаря сложившейся традиции — как украинской, так и польской — превратился в образец фанатичного католика и непримиримого врага гетмана Украины Богдана Хмельницкого, ревностного защитника Речи Посполитой, заклятого и жестокого врага украинских казаков. Как писал польский шляхтич, мемуарист Станислав Освенцим, 20 августа 1651 года князь Иеремия Вишневецкий покинул этот мир "к сожалению всей Речи Посполитой", находясь в лагере коронного войска близ полкового городка Паволоч (современная Житомирщина). А накануне – 17 августа – ему исполнилось всего 39 лет…

На самом деле князь сыграл едва ли не определяющую роль в сопротивлении защитников единства Речи Посполитой в тяжелые, бурные для Варшавы времена Национальной революции в Украине — в 1648—1651 годах. Известен как организатор безжалостных карательных акций против украинских селян и казаков, когда он прошел стремительным вихрем из своей Заднепрянщины на Правобережную Украину с надворным войском (более 12 тысяч хорошо вооруженных и снаряженных воинов).

Но одновременно он был заботливым хозяином Лубенщины (так называемой Вишневетчины, которая включала значительную часть современной Полтавщины и Черниговщины). Введение им льгот для переселенцев увеличило за 15 лет количество населения края на 1648 год с 4500 человек до 230 тысяч!

В городах заднепровской Вишневетчины (а еще князю принадлежали родовой Вишневец на исторической южной Волыни, земли и замки в Брацлавском и Русском (не путать с Московией) воеводствах) он создал — в Лубнах и Ромнах — мощные промышленно-торговые центры, где развивали ткачество, производство шерсти, кузнечное и ювелирное дело. Ремесленников освобождали от повинностей.

Человек своего бурного времени, представитель высшей касты магнатерии, князь не отрекся полностью от своей русской (украинской) идентичности. Может, поэтому Иеремия оказался на перепутье.

Полтавский историк Кирилл Бочкарев в 1900 году в "Очерках Лубенской старины" писал: "Хозяйственное упорство князя, необычное среди разгульного польского панства того времени, его личное, непосредственное участие в упорядочении края указывают, что намерения юноши-магната преследовали не личный интерес, а благо народа и культуры края" (цит. по единственной в настоящее время обширной биографии "Заднепровского державца", которую написал украинский популяризатор истории Юрий Рудницкий — "Ієремія Вишневецький: спроба реабілітації", Львів, "Пірамида", 2008).

Князь участвовал в Смоленской войне 1632—1634 годов, в которой Речь Посполитая одержала победу над Московским царством, а также в знаменитом сражении под Охматовым 30 января 1644 года. В ней великий коронный гетман Станислав Конецпольский и Иеремия Вишневецкий разгромили орду, возглавляемую знаменитым полководцем Крымского ханства Тугай-Беем (известен поддержкой Богдана Хмельницкого в битвах под Желтыми Водами, Корсунем и во время осады Львова). Князь активно участвовал в проигранной поляками Зборовской битве и победной — под Берестечком летом 1651 года.

От православия к католичеству

Тема обращения православного князя в католичество. Не все так однозначно. Он стал конвертантом в 19 лет, несмотря на то, что его родители — киевский каштелян, украинский (русский) князь Михаил Вишневецкий и молдаванка Раина Вишневецкая-Могилянка были прихожанами восточной церкви. Однако дочь и племянница хозяев Молдовы из рода Могил (а еще и кузина киевского митрополита Петра Могилы) княгиня Раина умерла в 1619 году. Сыну исполнилось всего семь лет, и его воспитывали родственники. Отец Михаил умер еще в 1616 году.

Отец Иеремии, князь Михаил Вишневецкий и его мать – княгиня Раина Вишневецкая-Могилянка. Портреты неизвестных художников XVII века

Интересна так и не доказанная легенда о проклятии матери: а именно предостережение княгини, чтобы Иеремия не изменял вере предков. На самом деле, как считает Юрий Рудницкий, князь Ярема был весьма толерантным (конечно, до начала восстания 1648 года) к православным — абсолютному большинству населения в его владениях. Он в 1635 году вмешался в противостояние православных митрополитов — промосковского Исайи Копинского и проевропейского Петра Могилы, боровшегося за восстановление независимого Киевского патриархата.

Так, Иеремия помог двоюродному дяде забрать у Копинского в 1635 году Густынский и Мгарский монастыри. Также он в своем завещании от 1651 года отмечал недопустимость разрушения семейной православной церкви в Вишневце (ныне поселок в Кременецком районе на Тернопольщине. — Ред.).

Отношения с известными магнатами и даже королями Речи Посполитой (Владиславом IV Ваза и его сводным братом Яном II Казимиром) были очень напряженными. Так, в 1647 году после крайне острого разговора с королем Владиславом IV и магнатами в Варшаве он окружил со своим большим надворным войском Посольскую избу.

Король Речи Посполитой Владислав IV Ваза. Художник – Питер Пауль Рубенс, 1620-е годы

А это, между прочим, была нижняя палата сейма Королевства Польского, а впоследствии сейма Речи Посполитой, состоявшая из избранных шляхтой на сеймиках депутатов (послов). Посольская изба (букв. "Палата депутатов", пол. Izba Poselska) — была одним из трех органов (наряду с сенатом и королем), составлявших сейм Речи Посполитой.

Князь-русин в центре столицы обещал просто разогнать сейм и даже угрожал королю! Этот факт хорошо известен и современным польским историкам, которые в большинстве своем видят в действиях князя-смельчака отрицательные черты.

Все изменилось с началом восстания Богдана Хмельницкого, постепенно переросшего в Национальную революцию 1648—1654 годов в Украине.

"Требования выдать Чаплинского — главного врага и обидчика Хмельницкого, которые часто встречаются в письмах гетмана с 1648 года, впоследствии отходят на задний план. Уже в первые месяцы восстания к имени Чаплинского как "главного виновника войны" присоединяется имя Яремы Вишневецкого, а Зборовская победа открывает совершенно новый счет казацких обид и причин возобновления войны", — пишет профессор Гарвардского университета Сергей Плохий в книге "Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні".

Интересна история с картиной украинского художника Николая Самокиша "Бой Максима Кривоноса с Яремой Вишневецким" (1934). Юрий Рудницкий пишет: "Как отмечает Ян Видацкий, ни один из известных ныне исторических документов не свидетельствует о том, что эти два предводителя встречались в бою лицом к лицу — так что, скорее всего, Величко изобразил этот эпизод только по народным преданиям, не подтвержденным документально". Имеется в виду "Летопись Самовидца" Самийла Величко…

"Бой Максима Кривоноса и Иеремии Вишневецкого". Картина Николая Самокиша, 1934 год

Вообще, очень не хотелось бы, чтобы эта интересная и противоречивая фигура, которая является неотъемлемой частью истории Речи Посполитой, а также украинской и польской истории, продолжала оставаться на маргинесе нашей исторической науки.

"Наследник необозримых владений в Заднепровье, один из богатейших магнатов Речи Посполитой, Вишневецкий-младший принадлежал к последней генерации русских (украинских) власть имущих, еще чувствовавших за собой голос династической крови и моральное право на власть над Русью, одновременно и растворяясь в политическом свете Речи Посполитой, и претендуя там на особое положение первого среди равных", — пишет украинский историк Наталья Яковенко в книге "Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України" (Киев, "Критика", 2005).

Иеремия Вишневецкий. Художник Юлиуш Коссак, до 1899 года

Смерть от яда — версия, которая вероятнее официальной

Умер Иеремия Вишневецкий внезапно: из-за возможного пищевого отравления или холеры (официальная версия). Однако могло быть и криминальное отравление: об этом свидетельствует высокая температура, упадок сил, вызванный длительной диареей, и сохраненное сознание — типичные симптомы отравления мышьяком.

Кому это было выгодно? Очень многим — и непримиримым врагам из казацкого лагеря, и королевской власти со знаменитыми магнатами, потому что такие кульбиты, которые позволял себе князь по отношению к ним, вообще не имели срока давности и прощения. Иеремия Вишневецкий был человеком своего времени: почти 400 лет спустя не стоит оценивать жизнь князя сквозь призму морали XXI века…

В историю Речи Посполитой крепко вошел сын князя Иеремии Михал Томаш Корибут Вишневецкий. Злые языки называли этого короля-неудачника гомосексуалистом или импотентом за отсутствие детей и любовных похождений. За раннюю лысину и чрезмерную волосатость тела коронный великий гетман Ян Собеский называл Михала "обезьяной на троне". Даже смерть не избавила его от насмешек — его назвали едва ли не худшим правителем Речи Посполитой, который короной был обязан отцовской славе, а неудачами — самому себе.

Михал Томаш Корибут Вишневецкий пробыл на троне чуть больше четырех лет и скончался 10 ноября 1673 года. Это произошло во Львове во время причастия перед Хотинской битвой (одна из главных баталий не очень удачной для Варшавы польско-турецкой войны 1672—1676 годов).

В день его смерти объединенное коронное и литовское войско под командованием Собеского наголову разгромило османскую армию. За это коронный великий гетман получил прозвище "Хотинский лев", а затем был избран на трон Речи Посполитой. Но это уже другая, не менее интересная история…