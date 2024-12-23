Химичат с номерами? В России существенно выросло производство "Шахедов"

Россия могла изготовить за 2024 год уже около 10 00 беспилотников

Российские войска на днях атаковали Украину ударными БПЛА "Шахед": среди сбитых дронов был зафиксирован беспилотник с номером "Ы 11934".

Об этом сообщает Defense Express. Номер данного БПЛА видно на фото агентства Anadolu, которое было распространено фотоагентством Getty Images. Этот беспилотник использовали российские оккупанты во время атаки на Харьков 21 декабря.

В том случае, если номера были без пропусков, то это означает, что РФ изготовила за 2024 год уже около 10 000 таких БПЛА. Причем речь идет исключительно о российских мощностях, говорится в материале. Там же говорится о том, что еще в феврале 2024 года было изготовлено более 2600 дронов с маркировкой "Ы".

Также журналисты обращают внимание на то, что первый случай такой маркировки был зафиксирован в июле 2023 года. Сначала россияне использовали БПЛА с маркировкой "М", а затем появились БПЛА с индексом "К" и иногда "КБ".

Уже по состоянию на конец октября этого года фигурировал номер "Ы 7069", пишет издание.

В Defense Express отмечают: если россияне не "химичат" с серийными номерами, это свидетельствует о том, что ежемесячный темп производства "Шахедов" в России к концу текущего года достиг 2000 единиц.

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