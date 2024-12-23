Полетят первые головы. СМИ выяснили, кого могут уволить после атаки на госреестры

ГП "Национальные информационные системы" управляет реестрами Министерства юстиции Украины

Министерство юстиции Украины готовится уволить генерального директора государственного предприятия "Национальные информационные системы" Алексея Бережного после недавней масштабной хакерской атаки.

Об этом сообщает "Экономическая правда". Накануне атаки в НАИС сообщили о проведении плановых технических работ. В частности, это касалось Государственного реестра актов гражданского состояния, системы "Банкротство и неплатежеспособность", Единого государственного реестра и так далее.

Алексей Бережной является генеральным директором государственного предприятия "Национальные информационные системы" с 2019 года.

Напомним, под удар хакеров попали ключевые государственные регистры, вебсайты Министерства юстиции, портал государственных сервисов "ДІЯ" и другие критически важные системы. По предварительной информации, российская хакерская группа XakNet Team, связанная со спецслужбами РФ, готовила данную операцию несколько месяцев.

Это не первый случай кибератаки россиян против Украины: аналогичные происшествия фиксировались еще за неделю до начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как работают ЦНАПы Киева после хакерской атаки.