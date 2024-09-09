Украинский фильм "Ля Палисиада" будет бороться за "Оскар": о чем это кино

В национальном отборе принимали участие четыре фильма

Фильм "Ля Палисиада" избран претендентом от Украины на премию "Оскар". После оскароносного "20 дней в Мариуполе" наша страна представит киноленту в жанре криминальной драма.

"Ля Палисиада" будет бороться за самую престижную кинопремию в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Об этом сообщили на официальной странице Facebook. "Телеграф" решил выяснить, что известно о фильме, который будет представлять Украину на "Оскаре".

О чем фильм "Ля Палисиада"

В фильме рассказывается о событиях 1996 года, когда в Украине еще действовала смертная казнь. События разворачиваются вокруг милиционера, убитого за несколько месяцев до введения моратория. Главные герои – судебный психиатр и следователь, расследующие убийство своего коллеги. Фильм погружает зрителей в мрачную атмосферу 90-х годов в Украине без ностальгии и идеализации.

Известно, что бюджет фильма — более 14 млн грн. Через три недели в прокате кинолента собрала 1,3 млн грн, как сообщает Госкино.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что фильм пропагандистки Russia Today о российских солдатах направляется в Канаду. Украина резко отреагировала.